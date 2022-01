Klay Thompson : « Je veux reprendre devant nos fans. Ils le méritent »

Ce n’est plus qu’une question de jours pour revoir Klay Thompson sur un terrain, et sa rentrée est prévue pour lundi face à Miami, ou plutôt dimanche prochain contre Cleveland. Pourquoi l’un de ces deux matches ? Parce que les Warriors joueront au Chase Center et que son retour est prévu à domicile.

« Je veux reprendre devant nos fans. Ils le méritent » a déclaré Thompson samedi après l’entraînement des Warriors. « Je suis très proche d’un retour, mais ça dépend de Monsieur Celebrini (le préparateur physique). Je suis très compétiteur, et je pense que je suis déjà prêt. Mais il a plus d’expérience que moi, et j’ai confiance dans le jugement de Rick. »

En attendant le feu vert, Thompson s’entraîne normalement, et il a joué son premier « scrimmage » à fond lors de ce road trip entre Denver et Salt Lake City. « Hier (vendredi) » répond-il à propos d’un déclic. « J’étais sur le terrain dans le cinq majeur, et j’ai attaqué, défendu, et c’était un moment important pour moi. Un point positif malgré l’annulation du match. »

Désormais, il faut donc attendre ce match à domicile pour effectuer ce grand retour après 30 mois d’absence, et ce sera sans doute pour dimanche prochain, face à Cleveland.

« Je ne veux pas rester là à stresser, à attendre une date fixe » poursuit Thompson. « Mais ça devrait être relativement bientôt. J’imagine que Celebrini me préviendra quelques jours auparavant. »

« Cela va prendre quelques matches, voire quelques semaines pour que je me sente à nouveau comme un All-Star »

Ce qui est sûr, c’est qu’il sera titulaire, et que son temps de jeu sera limité à 18 minutes dans un premier temps. « Ce sera quelque chose comme ça » confirme-t-il. « On a un super effectif, et tellement riche. Je n’ai pas besoin de revenir et d’endosser beaucoup de charge. On est tellement talentueux que je peux m’intégrer tranquillement, et j’en suis très reconnaissant. »

Selon ses coéquipiers, Thompson est revenu à son meilleur niveau, et lors de ce scrimmage de 12 minutes, il a inscrit 17 points. Sans forcer, sans même dribbler le plus souvent.

« Au niveau du tir, je me sens très bien, mais je n’ai jamais été inquiet pour ça. Le plus dur, quand on revient après un si long arrêt, c’est le timing, le rythme du match et la condition physique » conclut le « Splash Brother ». « Mais je me sens vraiment bien. Franchement, je me félicite, et je félicite le staff. Franchement, il y a des moments dans ce long processus où l’on peut douter qu’on va redevenir le joueur qu’on était. Franchement, j’ai l’impression d’être le même, et je pense simplement que ça va prendre quelques matches, voire quelques semaines pour que je me sente à nouveau comme un All-Star. »

En attendant, Thompson enchaîne les 3-points et samedi, il en a planté 24 de suite à l’entraînement.