Steve Kerr confirme que Klay Thompson retrouvera sa place de titulaire à son retour

Qui dit passage à la nouvelle année dit que le grand retour de Klay Thompson se rapproche davantage, deux ans et demi après son tout dernier match officiel (le Game 6 des Finals 2019, face aux Raptors).

À en croire ses coéquipiers et ceux qui ont pu le voir s’entraîner, l’arrière de 31 ans serait même particulièrement affûté. Et, hier soir, il a d’ailleurs enfin pu participer à un « scrimmage » des Warriors, en compagnie de certains cadres comme Stephen Curry, Andrew Wiggins ou encore Andre Iguodala.

« C’était un super entraînement », estimait Steve Kerr à ce propos, en marge du report de la rencontre entre Denver et Golden State. « C’est la première fois que Klay [Thompson] s’entraînait avec l’équipe première [depuis sa blessure] et c’était vraiment amusant à observer. Ça a été aussi utile à l’équipe qu’à Klay. […] C’était bien de lui donner des minutes, il n’avait pas pu s’entraîner avec nos principaux joueurs jusqu’à présent. C’était drôle de revoir Stephen [Curry] et Klay ensemble sur un parquet. Pareil avec Andre [Iguodala], [Kevon Looney] et [Andrew Wiggins]. D’autant que c’était la première fois que Wiggins jouait avec Klay. Et ça aurait été bien que Draymond [Green] soit là aussi, mais ça arrivera très bientôt. »

30 mois après, les « Splash Bros » se retrouvent

Sans Draymond Green donc, coincé dans le protocole sanitaire de la ligue, mais aux côtés de Stephen Curry et Andre Iguodala, Klay Thompson a pu retrouver certaines de ses petites habitudes à l’entraînement. Notamment lorsque les « Splash Brothers » se sont adonnés à une petite séance de shoot sur le parquet de la Ball Arena.

Et la simple présence du quintuple All-Star booste assurément toute l’équipe, alors que son retour est toujours prévu pour les 9 ou 18 janvier prochains, comme annoncé mi-décembre par ESPN. Ce sera quoi qu’il arrive à domicile, au Chase Center, soit face aux Cavaliers, soit face aux Pistons.

Et Steve Kerr sait déjà comment il compte utiliser son joueur, 30 mois après son dernier match…

« Klay [Thompson] sera titulaire lorsqu’il reviendra », assurait ainsi le coach des Warriors (27 victoires – 7 défaites). « Je ne compte pas le faire sortir du banc pendant un certain temps. Il sera titulaire et nous verrons ce que ça signifiera pour le reste de la rotation. Tout ce que je sais, c’est que nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent jouer et faire partie de la rotation, pour nous aider à gagner des matchs. Même si ça ne sera évidemment pas simple. J’ai beaucoup d’options, il n’y aura pas de minutes pour tout le monde, mais c’est un bon problème. »

Titulaire à l’arrière en l’absence de Klay Thompson, Jordan Poole devrait donc sortir du banc au retour du triple champion NBA et le reste du cinq de Golden State sera très probablement composé de Stephen Curry, Andrew Wiggins, Draymond Green et Kevin Looney.