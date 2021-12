Covid-19 : Draymond Green lui aussi placé à l’isolement

Peu importe le moment de la saison, perdre Draymond Green pour plusieurs jours n’aurait jamais été une bonne nouvelle pour les Warriors. C’est maintenant que ça tombe puisque The Athletic nous a appris que l’intérieur avait intégré le protocole sanitaire de la ligue.

Il est donc à l’isolement comme ses coéquipiers Jordan Poole, Andrew Wiggins, Moses Moody et Damion Lee. Les Californiens sont donc privés de trois titulaires désormais.

Ce n’est vraiment pas le bon moment car après leur victoire référence à Phoenix (où Draymond Green fut excellent) le soir de Noël, ils vont affronter deux fois de suite Denver, ce mardi et ce jeudi, puis samedi, pour le premier match de 2022, ils iront à Utah. Du costaud à venir donc.

Et ce n’est pas terminé car la suite du mois de janvier, jusqu’au 15 au moins, ne sera guère plus favorable avec Miami, Dallas, New Orleans, Cleveland, Memphis, Milwaukee et Chicago au programme. D’ici là, Klay Thompson devrait avoir effectué son grand retour…