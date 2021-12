Une victoire référence pour les Warriors

La large victoire, début décembre, pour mettre fin aux 18 succès de suite des Suns avait déjà de la gueule, mais Phoenix était alors privé de Devin Booker. Là, l’équipe de Monty Williams avait ses stars, alors que les Warriors étaient diminués.

Avec Andrew Wiggins, Jordan Poole, Damion Lee et Moses Moody à l’isolement, plus un Andre Iguodala touché au genou, les chances de Golden State de réaliser un exploit à Phoenix, face à la meilleure équipe de la ligue, étaient plutôt minces ce 25 décembre.

Mais avec de grosses ressources collectives, symbolisées par un Otto Porter Jr. décisif dans le « money time », les Californiens ont signé une victoire qui marque les esprits pour reprendre les commandes de la conférence Ouest et de la ligue. Est-ce la victoire de référence de la saison des hommes de Steve Kerr ?

« Tout bien considéré, oui, je pense », répond Stephen Curry à ESPN. « C’est sympa de gagner à Noël, c’est sympa de gagner à l’extérieur, contre le meilleur bilan de la ligue, avec un groupe diminué. Quand on regarde le contexte, c’est une grosse victoire. Tout le monde a élevé son niveau de jeu. »

« Un pas dans la bonne direction pour les playoffs »

C’est donc une deuxième victoire de suite face aux Suns ainsi qu’une manière de prendre une revanche sur le premier duel, déjà joué dans l’Arizona, que les Warriors avaient perdu.

« On était là il y a quelques semaines, et ça avait mal tourné », se souvient le meneur de jeu de Golden State. « Défensivement, on a été incroyable. On a tous pris à cœur cette rencontre et on a maintenu le cap toute la partie. C’est un pas dans la bonne direction pour les playoffs, même si c’est dans quatre mois. »

Otto Porter Jr. décisif, Draymond Green omniprésent (8 points, 8 rebonds, 10 passes, 3 interceptions et 3 contres), des joueurs de complément précieux, avec les 14 unités de Gary Payton II ou encore les 12 points du rookie Jonathan Kuminga, Steve Kerr ne pouvait que se féliciter de la prestation de son groupe.

Même s’il a d’abord eu une pensée pour son meilleur marqueur.

« Stephen a été incroyable », confie Steve Kerr. « Il a trouvé une manière de marquer 33 points et d’avoir un +/- de +24 alors que la défense était concentrée sur lui et qu’il manquait trois de nos meilleurs shooteurs autour de lui. Il a réussi à avoir de l’impact alors que les défenseurs étaient collés à lui. Il a été brillant, comme Green. J’ai trouvé que Kevon Looney avait fait un sacré travail aussi (8 points, 10 rebonds). Grosse victoire collective. »

Aux Warriors désormais de ne pas répéter l’erreur de la dernière fois. Après le gros succès contre les Suns, le 3 décembre dernier, ils avaient perdu dès le lendemain contre les Spurs. Heureusement pour eux, ils ont désormais deux jours de récupération, avant la réception des Nuggets, mardi soir.