« J’avais dessiné chaque système et en avait complètement orchestré le moindre aspect. » Steve Kerr a le mot pour rire pour décrire la fin de match de folie d’Otto Porter Jr. sur le parquet des Suns.

Alors que toute l’attention était logiquement concentrée sur Stephen Curry, l’ailier des Warriors a pris ses responsabilités dans un « money time » baignant dans une atmosphère de playoffs.

Un premier tir primé ouvert dans le corner à neuf minutes de la fin, un second de la même distance après un écran à cinq minutes du terme…

Puis un grand final sur une autre planète : un tir à deux points, à reculons, depuis la ligne de fond en fin de possession, un autre sur la possession suivante en stoppant son dribble devant Jae Crowder (de quoi chambrer du regard le banc adverse) et enfin un autre panier primé après un « curl » en tête de raquette.

Son 7-0 à lui seul, dans les deux dernières minutes, a permis d’écarter pour de bon les Suns et de climatiser un Footprint Center qui n’attendait pas un tel bourreau.

« Otto est incroyable », salue son coach. « Il a transformé quelques actions mal embarquées en tirs, à la fois en sortie de dribble et en catch-and-shoot. Il a apporté tellement à l’équipe avec son adresse sur son poste, ainsi qu’avec ses qualités au rebond et sa défense. C’est un sacré joueur. »

Un facteur X nécessaire

Responsabilisé sur une vingtaine de minutes en moyenne cette saison, le joueur de 28 ans, attendu comme un potentiel troisième « Splash Brother », est en effet l’un des shooteurs les plus efficaces de l’équipe avec 40% de réussite derrière la ligne à 3-points. Avec ses 8 points et 5 rebonds de moyenne, il est surtout l’un des joueurs qui a le plus d’impact positif au score avec un « Net Rating » de +12.6 (le 4e de l’équipe).

Cette nuit, l’ancien joueur des Wizards, Bulls et du Magic a signé sa meilleure performance offensive de la saison avec 19 points (8/13 aux tirs), 6 rebonds et 3 passes. « Le coach a dessiné quelques systèmes qui m’ont permis d’être ouvert », remercie l’intéressé en référence à ce dont il a bénéficié en début de rencontre. « Mes coéquipiers ont été bons pour me trouver, j’ai pu trouver mon rythme. »

Et une confiance importante pour faire la différence en fin de partie. Une montée en température qui a permis de soulager Stephen Curry alors que les Warriors étaient privés de nombreux atouts sur les ailes pour cette rencontre (Andre Iguodala, Jordan Poole, Andrew Wiggins, Damion Lee…).

« On a beaucoup de joueurs capables de jouer », juge Otto Porter Jr, assurément l’une des meilleures signatures de la dernière intersaison. « On a déjà joué un match, face à Memphis, sans eux donc c’était une nouvelle occasion pour que chacun élève son niveau de jeu et contribue. En particulier dans un match comme celui-ci. Tous ceux qui sont sortis du banc ont fait un travail extraordinaire, on va continuer à avoir besoin d’eux. »