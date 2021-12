Les Warriors se préparent au grand retour de Klay Thompson

« Je sais que ça va être fou, mais je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre. Ce sera un moment spécial pour les fans de la Baie, pour nous et pour lui. Il y aura beaucoup d’émotions. Ce sera un moment spécial et j’ai hâte qu’il se produise ».

Comme Kevon Looney, toute la « Warriors Army » est impatiente. Attendu pour fin décembre et finalement repoussé à début janvier, le retour de Klay Thompson est sur toutes les lèvres aux abords du Chase Center. L’arrière attend son heure et continue de se préparer pour le jour J avec sérénité.

Toujours à l’aise techniquement, affûté physiquement

A l’entraînement, ses coéquipiers l’ont décrit comme particulièrement affûté, tel le Klay Thompson d’avant sa blessure.

« Klay n’est pas comme les autres », a déclaré Juan Toscano Anderson. « Je me disais : « Ce mec sort d’une blessure de plus d’un an et il est à fond ». Ça va sans dire qu’il n’a pas l’air d’avoir perdu la main. Il est toujours aussi explosif. Il peut shooter comme avant. Je suis vraiment impatient de le voir sur le terrain, en tant que fan et coéquipier ».

Juan Toscano-Anderson s’était fait la réflexion après avoir passé un sale moment à l’entraînement face à Klay Thompson, qui scorait face à lui avec une facilité déconcertante. Kevon Looney a fait le même constat au niveau de l’agressivité avec laquelle l’arrière joue désormais.

« Il va toujours bien shooter, mais il semble aussi vraiment à l’aise dans son corps », a-t-il ajouté. « Il se lance dans des dunks. Il joue dur et quand vous voyez autant de confiance en lui, ça signifie qu’il est presque prêt. C’est un plaisir de retrouver son énergie à l’entraînement ».

Entre impatience et émotion

Alors que Klay Thompson a disputé son dernier match lors du Game 6 des finales NBA 2019 remportées par Toronto, l’émotion sera forcément au rendez-vous. Son retour sera un événement pour toute une communauté.

« J’imagine que ce sera l’un de ces moments, comme lorsqu’il a inscrit 37 points dans un quart-temps ou un game-winner. Juste un moment spécial pour les fans des Warriors », a poursuivi Juan Toscano-Anderson. « Il est clair qu’il est adoré par les fans des Warriors et par toute la Baie. Klay est une légende ici, et ça vient d’un vrai enfant de la ville. Je ne peux qu’imaginer ce que ça va être pour les fans. Moi-même, je suis impatient de le voir sur le terrain. C’est l’essence même du sport, n’est-ce pas ? ».

Ne reste plus qu’à attendre le dernier feu vert du staff médical.