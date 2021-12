La barre des 3 000 tirs à 3-pts passée, Stephen Curry ne se fixe aucune limite

En quinze jours, Stephen Curry a doublement marqué l’histoire de la NBA. D’abord en dépassant Ray Allen au classement des shooteurs à 3-pts les plus prolifiques de tous les temps, à New York, le 14 décembre dernier.

Puis, ce mardi soir contre les Nuggets, en devenant le premier joueur à inscrire 3 000 shoots primés en carrière. Il n’avait besoin que d’un petit tir réussi pour atteindre cette barre.

« Je le savais », explique-t-il, à NBC Sports, en pensant à ce fameux tir, le 3 000e, inscrit en fin de troisième quart-temps. « J’ai essayé de ne pas y penser. C’est cool de réussir un tel exploit. C’est incroyable de se dire qu’on a réussi quelque chose qui n’a jamais été fait dans l’histoire de la NBA. »

Avec ses 5 paniers à 3-pts dans la défaite de Golden State, il affiche désormais 3 004 réussites. Et chaque panier du meilleur shooteur de l’histoire est désormais historique et remonte la barre encore plus haut.

« C’est bizarre de se dire que, jusqu’à la fin de ma carrière, chaque panier primé sera synonyme de record. Je vais en profiter, tout simplement. Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape : 3 333 peut-être ? Je dois commencer à trouver des petits trucs. On va sûrement se voir l’année prochaine pour ce shoot-là. »

Avec son rythme actuel et son âge, le meneur de jeu, qui aura 34 ans en mars 2022, peut viser très loin. Existe-t-il un chiffre précis qu’il a en tête et aimerait atteindre avant de quitter les parquets ?

« Non », répond-il. « C’est la même chose que lorsque j’ai dépassé les 400 paniers en une saison (402, en 2015/16). Je ne mets aucune limite. Je joue, je m’amuse et on verra bien quand tout sera terminé. »