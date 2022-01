Le MVP de la nuit | Julius Randle a répondu aux critiques

Critiqué depuis le début de saison, au point que certains demandaient à ce que Obi Toppin prenne sa place dans le cinq de départ, Julius Randle effectuait son grand retour après deux matches d’absence. La veille, ce n’était même pas sûr qu’il soit en tenue, et c’est à distance qu’il s’était entretenu avec Tom Thibodeau. « L’une des meilleures discussions du soir que je n’ai jamais eue » a carrément lâché le coach des Knicks.

On n’en connaîtra pas la teneur puisque Julius Randle ne s’est pas présenté devant la presse après la victoire aux Pacers, et il a donc laissé parler son jeu avec 30 points et 16 rebonds. Face à lui, Domantas Sabonis et Myles Turner, une doublette réputée, et le Knick les a enfoncés toute la soirée !

« Ce que Julius a fait ce soir est remarquable ! » lance Tom Thibodeau. « Il est sorti du protocole, il a pris l’avion pour être là, et il a joué… On n’avait aucune idée de ce que ça donnerait. C’est un effort incroyable. C’est incroyable tout ce qu’il a fait, et son agressivité physique a été énorme pour nous. Ses rebonds ont fait la différence dans ce match. »

À l’isolement du côté d’OKC, Julius Randle avait obtenu l’autorisation de se rendre dans sa famille à Dallas, avant finalement de rejoindre New York lundi après un test négatif.

« Je n’avais aucune idée qu’il allait jouer » assure le coach new-yorkais. « Lorsque je lui ai parlé la veille, il m’avait dit qu’il se sentait super bien, et je me suis dit que c’était une bonne nouvelle. C’est arrivé au bon moment car on se demandait comment on allait leur tenir tête. »

Ce qui a libéré Julius Randle, c’est aussi sans doute le fait que RJ Barrett ait pris feu dès le premier quart-temps. Les Knicks ont pu (enfin) s’appuyer sur leurs deux leaders, qui combinent 62 points. Et puis, il y a l’attitude. Julius Randle est apparu bien plus impliqué dans le jeu, bien plus déterminé à peser sur la défense des Pacers, que ce soit sur du pick-and-pop en attaquant le cercle, ou sur des prises de position au poste bas.

Clairement, il voulait envoyer un message, et il faudra désormais le confirmer.