Comment les Warriors canalisent Jordan Poole

w Après un début de saison irrégulier, Jordan Poole pensait avoir trouvé la bonne carburation début novembre en marquant 27.3 points de moyenne sur trois matches, avec des jolis pourcentages de 57% de réussite au shoot et 47% à 3-pts.

Sauf que la machine s’est ensuite subitement enrayée pendant plusieurs rencontres. Si bien qu’avant d’affronter Brooklyn, le 16 novembre 2021, lors de l’entraînement, l’arrière des Warriors a craqué face à sa propre maladresse.

Il était seul dans la salle, à shooter. Andre Iguodala était lui dans son coin, à tirer des lancers. Quand soudain, le vétéran entend un gros bruit. Poole voulait en effet envoyer la balle dans le mur matelassé, mais il s’est manqué, et le ballon a terminé sa course dans un ensemble de 18 écrans. Résultat : un des écrans est abîmé.

Andre Iguodala se dirige vers les écrans, observe et ne dit rien pendant quelques secondes. Puis, en bon vice-président du syndicat des joueurs, il prévient son coéquipier : « Tu vas devoir payer pour ça. On va s’assurer que tu payes pour ça. Je vais devoir expliquer à tous les joueurs pourquoi on va leur retirer 450 dollars sur leur prochain salaire. »

« »Parfois, je suis avec les anciens, parfois je suis avec les jeunes. Je suis traité comme un cadet dans une fratrie »

Jordan Poole n’a rien dit, continuant de shooter. Une fois sa séance terminée, il s’est dirigé vers son coéquipier, pour s’excuser d’abord et demander ensuite comment il pouvait arranger ça.

« J’adore Andre », raconte-t-il à The Athletic. « Il vient d’une autre époque. Il dit ce qu’il attend de nous, il est très direct avec les gens. Mais il est rassurant également. Il est sur mon dos à la salle sans doute parce qu’il aime traîner avec moi. »

Le MVP des Finals 2015 sait que Poole représente l’avenir des Warriors, mais qu’il se retrouve dans une situation moins confortable que James Wiseman, Jonathan Kuminga ou Moses Moody. L’arrière de 22 ans est en effet dans sa troisième saison à Golden State et dans la ligue, Steve Kerr est donc plus exigeant qu’avec de simples rookies, qui eux ont le droit à l’erreur bien qu’ils soient mieux payés que lui.

Et en même temps, il n’est clairement pas un cadre comme Iguodala, ou Stephen Curry et Draymond Green. Pas facile ainsi d’être entre deux mondes…

« Je ne suis pas le plus jeune de l’équipe, j’ai déjà un peu de bouteille, mais je suis un peu le seul au milieu de tout », confie-t-il. « Parfois, je suis avec les anciens, parfois je suis avec les jeunes. Je suis traité comme un cadet dans une fratrie. »

« Le sixième homme désormais, il touche 20 millions de dollars par saison »

Sur son rôle dans le groupe, Poole est également le cul entre deux chaises. Titulaire cette saison, il va revenir sur le banc dans quelques jours, quand Klay Thompson retrouvera les parquets. Une situation qui pourrait être difficile à encaisser quand on tourne à 18.1 points de moyenne et qu’on a assuré avec brio l’intérim. Mais comme l’équipe tourne à merveille, il faut avant tout penser au collectif.

« J’ai toujours été un joueur qui se met au service de l’équipe. Et puis franchement, on gagne des matches alors que lors de mes premières saisons, on n’était pas bon. On savait que Klay allait revenir et je n’y ai pas vraiment pensé. Et la saison passée, j’ai eu de l’impact en sortie de banc. »

C’est d’ailleurs toute la logique d’André Iguodala : être un sixième homme dans une grosse franchise, ça paye. Dans tous les sens du terme.

« Le sixième homme désormais, il touche 20 millions de dollars par saison », annonce l’ancien de Philadelphie. « C’est le minimum pour un joueur comme lui, pour les Tyler Herro et autres. Ils sont des titulaires, qui commencent sur le banc dans leur franchise. Ils sont des joueurs importants dans leur formation. Je lui dis qu’on ne bosse pas pour son prochain contrat, mais pour celui d’après. Il ne joue pas au basket par rapport à son salaire : que ce soit 2 ou 20 millions, il fait les mêmes efforts. »

Les Warriors paient actuellement Poole seulement 2.1 millions de dollars, puis 3.9 millions la saison prochaine, avant qu’il ne soit libre en 2023. De quoi faire de leur arrière un des meilleurs rapports qualité/prix de la ligue pour les deux années à venir. Le temps de le couver dans une franchise à la culture de la gagne bien affirmée et avec des joueurs qui ont déjà tout gagné.

« Sa confiance découle de son éthique de travail. Tout le monde dit qu’il peut être la meilleure progression, mais il a toujours été comme ça. C’est simplement que sa maturité, son jeu et sa confiance arrivent en même temps », analyse Iguodala. « On donne beaucoup de lest à Jordan », poursuit Steve Kerr. « On veut qu’il soit agressif, on a besoin qu’il attaque le cercle. Il va faire des erreurs comme il n’est que dans sa troisième année, mais on a les leaders en interne pour le canaliser. Ce n’est pas toujours moi qui lui parle, mais les anciens, Andre, Stephen ou Draymond. Ils sont durs parfois, mais ce que j’aime, c’est qu’il est facile à coacher. Il écoute, il veut apprendre et il accepte de ne pas tout savoir. »