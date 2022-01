Pour Stephen Silas, les suspensions de Kevin Porter Jr. et Christian Wood étaient « justes »

Les Rockets sont de nouveau dans le dur depuis quelques jours, avec huit défaites de suite. La dernière, à Philadelphie, a été marquée par les absences de Kevin Porter Jr. et Christian Wood.

Les deux joueurs étaient suspendus, suite à leur comportement samedi dernier, en marge et pendant la rencontre contre les Nuggets. Comme elle souffre sportivement, la franchise a-t-elle pensé à d’autres sanctions, pour éviter de se priver de deux joueurs importants ?

« Il n’y a pas un équilibre à chercher, entre gagner et faire la juste chose, selon moi », annonce Stephen Silas au Houston Chronicle. « Il y a des choses justes à faire, des choses qui sont bonnes pour la franchise. C’est ainsi qu’on construit une culture. La responsabilité, c’est capital. Tout le monde doit savoir ce qui est ou non acceptable, et apprendre de ça. Mon travail, c’est de rappeler que chacun est responsable de ses actes, et réagir de manière appropriée. »

« Ce n’est qu’un petit obstacle sur notre route. Et quand ça arrive, on aime encore plus les gens »

Pour rappel, les griefs autour de Kevin Porter Jr. et Christian Wood étaient différents. Pour le second, il s’agit d’une absence à un test de dépistage contre le Covid-19 et d’un mécontentement assumé ensuite, pendant la partie contre Denver. « On n’était pas d’accord sur le fait de jouer ou pas en seconde mi-temps », a simplement déclaré le coach pour Rockets Wire.

Pour le premier, ce fut plus bruyant encore, avec un geste d’humeur, un accrochage avec l’assistant John Lucas et enfin un départ de la salle à la pause…

« Il a perdu son calme à la mi-temps, au point que j’ai pensé que le mieux pour l’équipe et pour lui, c’était une suspension d’un match », explique Stephen Silas. « C’est un émotif, un compétiteur, un bon gamin. Il assume ses erreurs et essaie de ne pas les répéter. C’est à peu près tout ce qu’on peut demander à un joueur. Il a dépassé les bornes, mais on l’aime toujours. Donc, on continue de travailler avec lui et ce n’est qu’un petit obstacle sur notre route. Et quand ça arrive, on aime encore plus les gens. »