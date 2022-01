Josh Hart, le cœur des Pelicans

De tous les surnoms trouvés par le commentateur attitré des Pelicans pour résumer l’impact de Josh Hart dans le collectif de Willie Green, celui de « Bulldog » est sans doute celui qui colle le mieux à la peau de ce joueur atypique, qui se démarque par son énergie débordante et son côté « peur de rien », à jouer chaque possession pied au plancher.

L’étendue de ses qualités est particulièrement ressortie sur le dernier match face à OKC, avec des séquences estampillées Josh Hart, à se mêler à la lutte au rebond, à courir en transition pour aller finir au nez et à la barbe des intérieurs adverses, parfois à deux voire trois joueurs pour tenter de l’arrêter. Auteur de 29 points et 10 rebonds mais aussi 4 passes décisives, 1 contre et 3 interceptions, il s’est distingué par son adresse extérieure et cet engagement de tous les instants qui l’a vu terminer la plupart de ses drives sur les fesses.

Une énergie qui impressionne le rookie Herbert Jones. « Il n’y a pratiquement rien que vous puissiez faire, il faut juste essayer de défendre de son mieux en gardant les yeux sur le ballon. C’est vraiment dur quand il attaque en transition », a-t-il noté après avoir dû essayer de contenir son explosivité à l’entraînement.

La confiance de Willie Green

Alors que seule la première année de son contrat de 38 millions sur trois ans et garantie (Team option en 2022-2023 et Player option la saison suivante), Hart a démontré qu’il pouvait être un coéquipier modèle et le chien de garde dont New Orleans (et accessoirement chaque équipe de la ligue) avait besoin.

Hart a tenu à remercier Willie Green pour lui avoir laissé l’opportunité d’être lui-même, un joueur pour lequel on ne joue pas forcément en priorité, mais qui sait apporter à l’équipe par sa gnaque des deux côtés du terrain.

« Le mérite en revient à Willie honnêtement, pour m’avoir donné le feu vert pour jouer comme je l’ai fait toute ma vie. Il y a des moments dans le match où il crie sur les gars pour qu’ils me donnent le ballon après un rebond. Quand ton coach a confiance en toi, c’est vraiment un plus. Ça vous donne une certaine liberté pour jouer. En ce qui me concerne, ça fait vraiment de moi un meilleur joueur et un meilleur coéquipier », a-t-il déclaré.

Sur les 16 derniers matchs (10v-6d), Hart a conforté son importance dans le collectif des Pelicans en compilant près de 14 points, 8.4 rebonds et 5.3 passes décisives en moyenne. Troisième meilleur scoreur de l’équipe, deuxième meilleur rebondeur et meilleur passeur sur cette période, il se distingue aussi par sa capacité à aller sur la ligne.

« Il est excellent dans ce domaine, c’est l’un des meilleurs que j’ai vus », a souligné coach Green. « Une fois qu’il est lancé, on ne peut plus l’arrêter. Josh est un gars grand, costaud, physique, et il est rapide. Il prend le dessus sur ses adversaires parce qu’il va à 100 à l’heure. Il est devenu un élément très important de notre équipe. Sa capacité à mettre la pression près du cercle, surtout en drivant depuis le périmètre et sur le jeu de transition. C’est quelque chose que nous apprécions, et qui oblige ses coéquipiers à courir avec lui ».

Un exemple de dévotion

Rarement considéré à sa juste valeur, l’ancien joueur des Lakers continue d’impressionner, et les premiers surpris sont peut-être ses nouveaux coéquipiers dont Garrett Temple fait également partie, qui mesure aujourd’hui l’impact d’un Hart dans son équipe.

« Je savais que c’était un bulldog, mais sa capacité à finir près du cercle est impressionnante. C’est un finisseur d’élite, et il peut aussi passer quand il drive vers le panier, ce qui ouvre vraiment tout pour nous. Sans parler de sa capacité à prendre des rebonds, ce qu’il a été capable de faire toute sa carrière », a-t-il énuméré.

En plus d’apporter cette énergie débordante des deux côtés du parquet, cette facilité à aller se frotter aux grands dans la peinture et sa capacité à sanctionner de loin, Hart joue également le rôle d’exemple pour les plus jeunes, comme Herbert Jones.

« Il fait tout ce qu’il faut pour gagner, offensivement et défensivement. Il fait toutes les petites choses. Il me donne l’exemple. J’essaie de suivre ses traces, de voir ce qu’il apporte au jeu et de le reproduire. Je me contente de jouer aussi dur que possible pendant tout le match, car lui, ne relâche jamais l’accélérateur », a ajouté le rookie.