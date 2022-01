La crainte d’une rechute pour Kemba Walker

Alors qu’il avait coché ce match face au Thunder sur son calendrier, Kemba Walker n’était pas en tenue au moment de l’entre-deux. Pourtant, son nom n’apparaissait pas sur la liste des blessés et des absents avant la rencontre, et il n’était pas non plus en civil sur le banc. En clair, où était passé Walker ???

« C’est un souci de dernière minute » a expliqué Tom Thibodeau après la défaite des Knicks à OKC. « Il s’est échauffé, et quelque chose n’allait pas. Je n’en ai pas encore parlé avec les préparateurs physiques. »

Le coach newyorkais a expliqué que son meneur de jeu avait ressenti une douleur au genou gauche, et qu’il passerait des tests.

« Je ne sais pas [si c’est grave]. Il a débuté son échauffement, puis s’est arrêté, et les préparateurs physiques se sont occupés de lui. Je pense qu’il va être examiné, et on verra la suite. »

Déjà privé de Julius Randle, New York a coulé à pic à OKC avec une défaite de 15 points, avec seulement 80 points inscrits.