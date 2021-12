Happy Birthday | Les plus belles passes de LeBron James en 2019/20

Dès sa première saison dans la NBA, en 2003/2004, LeBron James avait impressionné avec sa vision du jeu et son sens de la passe. Les années ont filé et la star des Lakers est restée un des meilleurs passeurs de la ligue.

Lors de la saison 2019/20, avec l’arrivée d’Anthony Davis à Los Angeles, LeBron James s’était mis au service de l’intérieur et avait brillé avec 10.2 passes décisives de moyenne. Il avait ainsi terminé meilleur passeur de la ligue, pour la première et seule fois de sa carrière.

Toujours aussi régulier et avec 9 858 passes au compteur, le quadruple champion est actuellement le 8e passeur de l’histoire de la NBA (tout en étant le troisième marqueur à plus de 36 000 points…), à seulement 30 offrandes d’Oscar Robertson pour la 7e place et donc tout proche de la barre symbolique des 10 000 passes en carrière.