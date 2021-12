Jonathan Kuminga apprend en marchant

En l’absence de Draymond Green, les Warriors ont connu une soirée difficile, en attaque comme en défense, contre les Nuggets. Sans l’intérieur, l’équipe est privée de sa plaque tournante et tout le monde en a souffert.

Et donc forcément Jonathan Kuminga, un rookie de 19 ans qui n’a que 24 matches dans les jambes. L’ailier a notamment été débordé défensivement en début de match et son 3/10 aux lancers-francs reste bien maigre.

« Le plus important pour lui, c’est d’être passé outre ce premier quart-temps », explique Stephen Curry à The Athletic. « C’est une bonne chose pour lui, de faire avec ces difficultés et de rester confiant. C’est de ça qu’il s’agit dans cette ligue. On passe par toutes les émotions à un moment ou un autre. »

Jonathan Kuminga a finalement terminé la partie avec 9 points à 3/6 au shoot en 17 minutes. Avec un +/- de +8. Ce qui reste une ligne de stats correcte malgré les petites erreurs et absences déjà citées.

« Il a fait plein de bonnes choses », affirme Steve Kerr.« Défensivement, il a été actif. En attaque, il a attaqué le cercle et obtenu 10 lancers-francs. C’est évident qu’il a été en souffrance pour mettre dedans, mais il va corriger ça. Et puis, sur la dernière action, je n’ai pas vu le ralenti. Ces minutes sont excellentes pour lui, il aura des hauts et des bas, des bonnes et des mauvaises soirées, mais elles sont importantes pour sa progression. »

Cette ultime action, c’est son shoot manqué dans les dernières secondes pour égaliser. Le rookie est monté au cercle face à Nikola Jokic, mais le MVP 2021 a réussi à repousser le tir. Aurait-il pu mieux faire, avec une feinte ?

« Les gars sur le banc pensent qu’il y a faute. J’adore quand il attaque le cercle, car c’est un des meilleurs athlètes de la ligue, mais il n’aura probablement pas les coups de sifflet à cet instant de sa carrière », poursuit le coach des Californiens. « Peut-être aurait-il pu obtenir la faute, peut-être pas », commente de son côté Gary Payton II. « Jonathan a été incroyable et la seule façon pour lui de s’améliorer, c’est de jouer. Chaque soir, il montre qu’il progresse et qu’il apprend. »