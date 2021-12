Isaiah Thomas rebondit chez les Mavericks

Après sa courte aventure à Los Angeles, avec les Lakers, où il a tourné à 9.3 points de moyenne en quatre rencontres et n’a pas été conservé, Isaiah Thomas rebondit déjà en trouvant une nouvelle place dans un effectif.

The Athletic nous apprend en effet que le meneur de jeu va signer avec les Mavericks, pour 10 jours, et va même rejoindre les Texans dès ce mercredi soir à Sacramento.

Thomas va ainsi pouvoir apporter ses points (mais aussi ses limites défensives) à une franchise de Dallas qui a deux meneurs de jeu en moins, depuis une semaine, avec les mises à l’isolement de Trey Burke et Luka Doncic.

Quelques minutes après l’annonce de l’arrivée de Thomas, on a d’ailleurs appris que Boban Marjanovic et Brandon Knight étaient eux aussi placés en quarantaine.

Free agent guard Isaiah Thomas plans to sign with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Thomas is expected to join team in Sacramento tonight.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2021