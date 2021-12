Rudy Gobert, la source d’énergie renouvelable du Jazz

Déjà dans sa neuvième saison en NBA, Rudy Gobert est un vétéran du circuit. Double All-Star et triple meilleur défenseur de la Ligue, le pivot tricolore continue cependant de travailler sur son jeu et de progresser.

Cette saison, il a encore augmenté son rendement pour le Jazz, avec 15 points, 15 rebonds et 2 contres de moyenne, le tout à 71% de réussite aux tirs, un record en carrière. Surtout, il est toujours au top de sa forme physique.

Preuve de son engagement à toute épreuve à ce sujet, le vice-champion olympique s’astreint à une coutume peu commune à chaque retour de « road trip » : une série de sprints en haut de sa montagne préférée, non loin de sa villa perchée au-dessus de Salt Lake City.

« J’essaye de faire ça à chaque fois qu’on revient de voyage. Ça peut être dur », explique ainsi Rudy Gobert dans The Athletic. « Mais ensuite, en match, tu te sens beaucoup mieux et tout est plus facile. »

Car, pour assumer 32 minutes de moyenne par match, avec la couverture défensive qu’il doit assurer et tous les efforts qu’il fournit en attaque, Rudy Gobert sait bien qu’il ne doit pas mégoter sur le foncier.

« C’est super important, et je prends ça très au sérieux. Si tu n’es pas en forme, peu importe si tu es un bon joueur, peu importe tes qualités. Si tu n’es pas en forme physique, comment vas-tu aider ton équipe ? C’est toute ma motivation. Je veux être présent et disponible pour mon équipe et mes coéquipiers. »

Un puits sans fond d’énergie

Appelé à poser des écrans sur ses extérieurs (et souvent plusieurs sur une même possession) mais également attendu au rebond offensif où il faudra jouer des coudes, Rudy Gobert se donne encore plus sur les phases défensives avec ses aides et ses multiples déplacements latéraux pour tenir les changements après écrans. Une véritable usine !

« Il est vraiment au centre de tout ce qu’on fait », ajoute Mike Conley. « Il fait tellement de choses pour nous à chaque possession, et des deux côtés du terrain. Il a tellement d’influence dans tous les domaines. Il a une énergie incroyable. Il est en super forme et ça aide. »

Arrivé très léger en NBA à ses débuts, Rudy Gobert est désormais un des golgoths les plus craints sur le circuit. Ayant récemment rejoint le Top 50 des plus grands contreurs de l’histoire de la Ligue, sa qualité de dissuasion n’est plus à démontrer. Encore faut-il pouvoir être présent, dans le bon timing, pour sanctionner les téméraires…

« Je suis à vrai dire assez passionné par la nutrition, ce que je mange. J’essaye de manger des aliments qui donnent de l’énergie et d’écouter mon corps le plus souvent possible. »

Comme de nombreux joueurs NBA, Rudy Gobert a embauché une cuisinière qui est aux petits soins pour lui. Son régime inclut très peu de sucres lents mais privilégie au contraire les viandes maigres, les fruits et les légumes. Tout ça plus de grandes quantités d’eau. De quoi lui permettre de tenir le coup face à des Joël Embiid ou des Karl-Anthony Towns, qui sont des défis physiques dans des genres pourtant assez différents.

« J’ai beaucoup bossé durant l’été. Je voulais simplement continuer à progresser et maintenant, je sens que je peux encore mieux jouer que ça. J’essaye de jouer le plus dur possible pour mon entraîneur et mes coéquipiers. À ce stade de ma carrière, je ne joue pas pour l’argent. Je veux essayer d’accomplir quelque chose qu’on poursuit depuis toujours. Collectivement, on veut accomplir des choses dont les gens se souviendront pour vingt, trente ou cent ans. »

Effacer l’affront des derniers playoffs

Riche d’un énorme contrat de 205 millions de dollars sur cinq ans (après un autre à 102 millions sur quatre ans), Rudy Gobert est surtout fier d’avoir ajouté, année après année, plusieurs lignes significatives à son palmarès.

Ses quatre médailles internationales y figurent fièrement, dont la dernière en argent olympique. Mais les récompenses individuelles, comme ses cinq apparitions dans le meilleur cinq défensif ou ses trois nominations dans les meilleurs cinq NBA, n’ont pas encore fait taire le bruit de fond…

« Je suis toujours critiqué, tous les jours. C’est comme ça depuis le début de ma carrière. Des gens célèbrent mes ratés et sont très discrets quand ça se passe bien. Je m’occupe simplement de prendre du plaisir à jouer et de continuer à progresser. Et j’espère qu’on finira par gagner un titre bientôt. »

Pas loin la saison passée avec le meilleur bilan de la Ligue mais une nouvelle sortie de route prématurée au deuxième tour des playoffs (face aux Clippers), le Jazz repart à nouveau en conquête cette saison. Si les Suns et les Warriors caracolent en tête de la conférence Ouest, la franchise de Rudy Gobert n’est pas loin derrière.

Pour effacer l’affront des derniers playoffs, Utah devra avant tout s’assurer que tous ses joueurs sont en parfaite condition physique pour le sprint final. À l’image de leur pivot…

« Il s’agit de progresser, de prendre du plaisir dans ce processus, que l’on gagne ou qu’on perde. Il faut essayer de continuer à apprendre et de trouver du plaisir quoiqu’il arrive. Avant, je me comparais à d’autres mais maintenant, j’ai arrêté. J’essaye juste d’être le meilleur Rudy Gobert possible. J’espère simplement que les gens se rendent compte que je ne suis pas le joueur que j’étais ma saison rookie. Je veux continuer à évoluer, à progresser. Je veux gagner. Je me fiche de qui rentre les tirs, tant qu’on joue comme il faut. »

Un cours de nutrition avec Rudy Gobert