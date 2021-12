Kevin Durant, Kyrie Irving et LaMarcus Aldridge retrouvent les Nets

Steve Nash avait donc bien raison d’être optimiste, après la rencontre contre les Clippers, et de s’attendre au retour de Kevin Durant pour la fin de cette dernière semaine de l’année civile.

Les médias américains ont en effet tous annoncé, en même temps, que le meilleur marqueur de la NBA (29.7 points de moyenne) avait quitté le protocole sanitaire de la ligue.

Et bonne nouvelle pour les Nets, « KD » n’est pas seul puisque Kyrie Irving et LaMarcus Aldridge vont eux aussi retrouver leurs coéquipiers et venir renforcer Brooklyn dans les prochains jours.

Maintenant que le meneur de jeu a terminé sa quarantaine, quand peut-on espérer le voir commencer sa saison ? Même si, on le sait, toujours non vacciné, le champion 2016 ne pourra jouer que les matches à l’extérieur.

« C’est difficile à dire, mais je dirais entre une à deux semaines », avait répondu le coach à ESPN après la victoire à Los Angeles, face aux Clippers. « Il a été à l’isolement, donc ça rajoute une couche pour sa préparation physique. Il ne s’est pas entraîné récemment, donc on sera sans doute plus proche des deux semaines après sa sortie du protocole. On va voir comment cela évolue. On doit faire le point avec lui physiquement. »

À noter d’ailleurs que Brooklyn joue 7 de ses 9 prochains matchs à domicile, où Kyrie Irving ne pourra pas jouer. Rendez-vous donc le 17 janvier prochain, à Cleveland, pour le « Martin Luther King Day » ?