Décollage réussi pour Nic Claxton

Après deux premières campagnes intéressantes mais surtout pleines de promesses, les Nets attendaient beaucoup de Nic Claxton cette saison. Sauf qu’avec seulement cinq matches joués sur les 50 premiers jours de la saison régulière, l’intérieur a connu un début d’exercice extrêmement compliqué.

Malade pendant trois semaines, le jeune joueur de 22 ans commence tout doucement à entrer dans sa saison. Sur les quatre derniers matches, il affiche ainsi 15 points de moyenne à 75% de réussite au shoot.

Et même s’il n’a marqué que 9 points (mais pris 6 rebonds et contré 4 tirs) face aux Lakers le 25 décembre, il s’est fait remarquer avec son alley-oop sur LeBron James dans les dernières minutes de la partie. « C’est clairement l’action la plus mémorable de ma carrière », lance-t-il au New York Post. « C’était fou. »

Un gros plus pour la confiance

Son panier a permis aux Nets de passer un 7-0 fatal aux Californiens dans le « money time » et à lui de prendre la première place du Top 10 de Noël. Surtout, cette action pourrait aussi bien symboliser son bon passage des derniers jours qu’annoncer également de belles choses à venir, s’il confirme sur la durée.

« C’est sûr que c’est bon pour faire grandir ma confiance. Le coaching staff a cru en moi pour finir dans un gros match, et mes coéquipiers ont aussi cru en moi. James Harden n’a pas hésité à me faire cette passe, ça en dit beaucoup sur ce qu’il pense de moi. J’ai réussi à marquer, donc ma confiance va gonfler. Je suis impatient de continuer, je n’ai pas de limite. »

Surtout qu’avec le très probable retour de Kevin Durant dans les prochains jours, et celui de Kyrie Irving qui devrait intervenir dans le courant du mois de janvier, d’après les derniers propos de Steve Nash, Nic Claxton va avoir davantage de liberté et d’espace offensivement. Il devrait se régaler avec le « Big Three » pour le servir.

« J’espère qu’il va pouvoir revenir pleinement car, quand le groupe sera au complet, ça va faire mal », annonce-t-il à SNY, en évoquant le meneur, après le match contre les Clippers où il a marqué 18 points à 8/9 au tir. « Il va tout changer pour nous, rendre les choses plus faciles pour chacun sur le parquet. Je suis impatient de le revoir. »