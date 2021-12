Donte DiVincenzo, le cadeau de Noël des Bucks

Touché à la cheville face à Miami, lors des derniers playoffs, Donte DiVincenzo se sentait prêt pour retrouver la compétition le 15 décembre face à Indiana, jusqu’à ce que le protocole Covid ne le bloque dix jours de plus.

Même si ça n’a pas été facile à accepter, l’arrière a été contraint d’accepter son sort.

« J’étais à deux doigts de refuser l’appel », a-t-il confié au sujet du coup de fil du préparateur physique des Bucks, Scott Faust, pour lui annoncer qu’il allait devoir patienter dix jours de plus. « Dès qu’il m’a annoncé la nouvelle, j’étais vraiment dégouté. J’en étais vraiment là. Mais comme je l’ai dit, il faut croire que ça faisait partie du plan. Parfois il y a des bosses sur la route et je devais être prêt à en passer une autre. Tout ça faisait partie du plan de Dieu pour moi. Je suis revenu à Noël. J’avais cet état d’esprit tout le temps et je m’y suis tenu ».

La patience et le travail récompensés

Après avoir raté ses trios premiers tirs, Donte DiVincenzo a laissé exploser sa joie lorsqu’il a inscrit un « catch-and-shoot » à 3-points sur un service de Khris Middleton dans le troisième quart-temps. Son retour ponctué d’un succès renversant des Bucks a été fêté par toute l’équipe, Giannis Antetokounmpo y compris.

« Je suis heureux qu’il soit revenu plus tôt que ce qu’ils avaient prévu », s’est réjoui le « Greek Freak ». « Il était extrêmement appliqué. Je voyais tous les jours, quand nous allions à l’entraînement, à quel point il était concentré pour améliorer son corps, son jeu, son état d’esprit. Je sais qu’il a faim ».

Mike Budenholzer va désormais devoir gérer le temps de jeu de ses nombreux ailiers, alors que Wes Matthews a également été précieux face aux Bucks et que Grayson Allen assurait l’intérim jusque-là, sans oublier Pat Connaughton et Rodney Hood. Donte DiVincenzo ne se soucie pour l’instant pas vraiment de ce casse-tête, et se contente d’apprécier son retour au jeu après des mois de galère.

« Je suis simplement reconnaissant d’être de retour de pouvoir m’entraîner avec les gars, participer aux exercices et j’en suis très heureux », a-t-il rappelé. « Je ne considérerai jamais comme acquis le fait d’être sur ce terrain avec ces gars et de pouvoir jouer au basket pour gagner ma vie. Ça a été dur d’être absent et d’assister au titre de champion. Ensuite je n’étais toujours pas prêt pour la reprise. Ça a été dur, je n’avais pas de visibilité. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir à nouveau jouer devant ces fans. À présent, je peux commencer à retrouver mon rythme et repartir du bon pied ».