Ja Morant, l’éclipse

Moins de cinq secondes. C’est le temps qu’il aura fallu pour que Ja Morant fasse passer le Footprint Center en mode « mute ». Comme il l’avait déjà fait en début de saison pour permettre à Memphis de s’imposer en prolongation sur le parquet des Warriors, le meneur des Grizzlies a senti l’odeur du sang dans la raquette des Suns, qu’il a achevés d’un drive acrobatique conclu à 0.5 seconde de la fin pour arracher la victoire (114-113).

« Sur l’action, c’était : ‘Ja va aller chercher son panier’ et c’est ce que j’ai fait. J’aime être dans ces situations, sous pression. J’aime relever ce défi de prendre le dernier tir. C’est une victoire importante pour nous face à une super équipe », a déclaré le héros de la nuit, passé par des moments difficiles ces derniers temps et qui peut savourer d’avoir brillé face à la référence de la ligue à son poste, Chris Paul (13 points, à 4/13 au tir, 13 passes décisives).

Les Suns sonnés

Comme sur le parquet des Warriors, Ja Morant a misé sur son explosivité pour aller chercher le panier victorieux dans la peinture, dans un style à la Allen Iverson en se contorsionnant dans les airs jusqu’à ce qu’il trouve le bon timing pour envoyer le ballon sur la planche, profitant également de l’absence de Deandre Ayton.

Mais le meneur a souligné l’apport de son coach et de ses coéquipiers, avec notamment les 32 points de Desmond Bane (record en carrière) dans ce qu’il considère à juste titre comme une victoire d’équipe.

« Le coach a dessiné un système pour moi dans lequel je devais feinter le main-à-main avec Desmond Bane, et ensuite faire ce que je sais faire. Et j’ai fait le boulot. C’est un gros tir de ma part, mais il faut aussi féliciter mes coéquipiers. On le voit sur la feuille de stats, il y a beaucoup de gars qui ont contribué et qui ont pu me mettre dans cette position de pouvoir rafler la victoire à la toute fin », a-t-il ajouté.

Du côté des Suns, l’heure était un peu à l’abattement, alors que Kevin Young, coach intérimaire en l’absence de Monty Williams, avait concocté un plan spécial anti-Morant.

« On a un peu manqué de communication sur l’action. Mais on lui a envoyé beaucoup de choses différentes pendant le match, donc félicitations à lui pour avoir réussi cette action », a souligné le technicien des Suns.

Les Grizzlies et les gros poissons…

Taylor Jenkins a aussi été épaté par la résistance de son meneur et cette action quasi parfaite ou, même en partant sur sa gauche, Ja Morant a réussi à s’en sortir avec un lay-up main droite entre Devin Booker et Mikal Bridges.

« Ils nous ont proposé différentes défenses, en blitzant sur Ja, en switchant sur Ja, et il y a bien sûr quelques séquences qu’on aurait pu mieux gérer. Mais dans l’exécution, particulièrement sur cette dernière action, avec ce lay-up issu d’un système qu’on a déjà utilisé plusieurs fois, ça a été top ».

Friands de « gros poissons », les Grizzlies vont désormais préparer la réception des Lakers demain soir…