Le retour de la LeBron 2 fera partie des événements de 2022. La marque à la virgule devrait sortir plusieurs coloris d’époque et de nouvelles créations de ce modèle initialement sorti en 2004.

La tige en mesh est recouverte de superpositions en cuir dont la sangle qui laisse apparaître un gros swoosh en blanc au niveau de la cheville.

Ce premier coloris « OG » se présente ainsi en noir, blanc avec des touches de bordeaux, notamment au niveau de la semelle extérieure et de la languette. Plus d’infos à venir sur le prix et la date de sortie officielle.

(Via NiceKicks)

