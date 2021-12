Covid-19 : John Collins et Jalen Johnson à l’isolement

Rude week-end pour les Hawks. Corrigés par les Knicks sur le parquet du Garden à l’occasion du « Christmas Day », Nate McMillan et ses hommes accumulent les mauvaises nouvelles puisque d’après ESPN, ils vont devoir faire sans Jalen Johnson et John Collins. Comme plus de moitié de l’effectif, ils doivent tous les deux se plier au protocole sanitaire de la ligue et s’isoler pour 10 jours.

Une véritable hécatombe pour la franchise d’Atlanta, qui compte désormais dix joueurs indisponibles ! C’est un record et, pour compenser un peu, ils vont signer l’arrière/ailier Chaundee Brown.