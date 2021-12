Avec un Kemba Walker en triple-double, les Knicks n’ont fait aucun cadeau aux Hawks

Avec un cinq inédit, les Knicks démarrent pied au plancher devant un public très enthousiaste pour ce déjeuner de Noël. Actifs en défense, et appliqués en attaque avec un duo Julius Randle – Kemba Walker déjà à plein régime, les hommes de Tom Thibodeau jouent un basket quasi parfait pour mener 19-3 après trois minutes.

La défense des Hawks est en difficulté, et l’absence de Trae Young à la baguette est flagrante. Mais les Hawks tentent de retrouver leur rythme, et Delon Wright se met à noircir la feuille. Randle montre les muscles, Obi Toppin fait le spectacle et à la pause, les Knicks gardent une belle avance (61-51).

Au retour des vestiaires, les défenses prennent le dessus sur les attaques, et les deux formations ont bien plus de mal à trouver le cercle. Mitchell Robinson contre tout ce qui bouge, et Tom Thibodeau esquisse un sourire en voyant la superbe implication de ses joueurs dans leur moitié de terrain. Atlanta patauge et ne trouve pas de solution, et même si Kemba Walker ne met plus dedans, visiblement un peu émoussé après une première mi-temps de très haut vol, les Knicks ne lâchent rien. Les fans sont tout sourire, et TObi oppin leur offre un Rider en guise de dessert. Après une belle prestation collective, les Knicks s’imposent face à leur rival de Georgie (101-87).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une entame parfaite. Les Knicks ont débuté le match par un 7 sur 7 aux tirs ! Pendant plus de quatre minutes, les Knicks ne ratent aucun tir pour mener 19-3 ! C’est RJ Barrett qui sera le premier à rater la cible, mais l’écart est fait, et Atlanta ne s’en remettra pas jamais.

– Un 3e quart-temps défensif. Un vrai quart-temps de playoffs avec des défenses de fer ! Généralement assez ouvertes, les rencontres de Noël sont d’abord un spectacle et une excellente vitrine pour la NBA, mais ce quart-temps ne restera pas dans les annales pour le scoring. En revanche, on a vu des joueurs se défoncer en défense, et c’est rare.

– Le banc des Hawks sans impact. Les Hawks sont affaiblis et exsangues. Forcément, le banc est très affaibli… 23 points seulement, mais surtout aucun impact lors des moments où la seconde unité devait apporter du jus en sortie de banc. Amorphes, à l’image d’un Skylar Mays qui s’est cru sur un playground, les remplaçants n’ont pas fait le travail !

TOPS/FLOPS

✅ Julius Randle. Très inspiré de loin (6/9 à trois points), il a signé une prestation de All-Star, avec ses 25 points, 11 rebonds, et 3 passes. L’ailier-fort s’est aussi montré solide en défense face à Clint Capela et John Collins, et il a harangué les fans comme jamais. Une performance de leader, comme lui demande constamment Tom Thibodeau.

✅ Kemba Walker. L’ancien « lofteur » du groupe est de retour, et il montre qu’il peut donner un énorme coup de main aux siens. Malgré un pourcentage suspect aux tirs (3/12 seulement), Kemba Walker signe tout de même un triple-double en ce jour de Noël (10 points, 12 passes, 10 rebonds) et il redonne le sourire aux fans du Garden, qui ont ressorti en nombre leurs maillots au numéro 8 !

⛔ Clint Capela. Affaibli et sans rythme après une dizaine de jours en quarantaine, le Suisse a semblé hors du coup malgré quelques belles batailles au rebond face à Robinson et Randle. Sans Young, les ballons en attaque ne lui parvenaient pas, et il s’est agacé à plusieurs reprises parce qu’il ne recevait pas de ballon.

LA SUITE

New York (15-18) : déplacement mardi soir à Minneapolis.

Atlanta (15-17) : retour à domicile pour y affronter les Bulls lundi soir.