Basket USA vous souhaite un très joyeux Noël !

En temps normal, à chaque réveillon de Noël, on vous souhaite de profiter de ce temps toujours très précieux auprès de vos familles, vos proches, vos amis et tous ceux que vous aimez. Cette année, comme l’an passé, on sait que ce sera compliqué pour beaucoup et on ne peut qu’espérer retrouver ces moments inestimables dans un futur proche.

Comme de tradition à Noël, nous en profitons également pour remercier chaleureusement nos lecteurs, encore et toujours plus nombreux, ainsi que la communauté pour ses remarques.

Notre souhait, année après année, reste le même : pouvoir vous informer au mieux et partager encore longtemps notre passion du basket avec vous, même dans ces périodes compliquées et incertaines.

À cette période de l’année, nous avons également toujours une pensée pour Arnaud, ainsi que pour ses proches.