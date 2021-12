JaVale McGee, la pièce manquante au puzzle des Suns ?

Après son troisième titre en carrière, acquis en 2020 avec les Lakers après ceux de 2017 et 2018 avec les Warriors, Javale McGee a été baladé entre Cleveland et Denver la saison dernière, où ses passages ont été anecdotiques. À 34 ans, l’ancienne tête de Turc de Shaquille O’Neal voulait donc retrouver le plaisir de jouer pour le titre.

Son voeu a été exaucé durant l’intersaison, lorsque les Suns lui ont proposé un contrat d’une saison pour cinq millions de dollars. Des Suns où le pivot s’imaginait déjà briller durant les derniers playoffs, alors qu’il cirait le banc du côté des Nuggets, sévèrement « sweepés » par l’escouade de Chris Paul et Devin Booker.

« Si j’avais été là, ça aurait été la folie » répète-t-il ainsi une nouvelle fois à NBA.com.

Attiré par la présence de Chris Paul

Témoin impuissant de la destruction en règle des Nuggets par les Suns durant cette série, JaVale McGee a vite compris que la présence du « Point God » dans le club de l’Arizona serait son salut. La raison de cette certitude ? La relation du meneur avec Deandre Ayton, notamment sur « pick-and-roll », qui lui a donné des idées.

« Je voyais tous ces trucs que Deandre Ayton faisait et la manière dont Chris Paul facilitait le jeu et contrôlait le tempo de son équipe. Je me suis dit que je serais un bon ajout sur ce spot de pivot remplaçant. Je pouvais être aussi performant que DA (Deandre Ayton) dans ce rôle et éviter qu’il y ait une baisse de niveau entre le pivot titulaire et son remplaçant »

Également approché par les Hawks, l’ancien joueur des Wizards était intrigué par le projet des finalistes de la Conférence Est, mais inquiété par le manque de certitudes vis-à-vis de son temps de jeu.

Des incertitudes que les Suns ont gommé, rendant le mariage entre les deux camps encore plus évident.

Un stabilisateur dans la raquette

Handicapés durant les dernières Finals par les problèmes de fautes de Deandre Ayton, les Suns avaient besoin de taille, eux qui avaient cédé face à la puissance de Giannis Antetokounmpo. Et JaVale McGee pourrait bien être l’homme de la situation : sur les 8 matchs que Deandre Ayton a manqués cette saison, et que le remplaçant a donc débuté dans le cinq majeur, les Suns affichent un bilan de 7 victoires pour 1 défaite.

Avec ses moyennes de 10.8 points et 7.7 rebonds en seulement 16 minutes en sortie de banc, il est un des meilleurs remplaçants de la ligue… au sein de la meilleure équipe de la ligue. « Mon but était d’être le joueur le plus efficace de la ligue. J’essaye de rentabiliser toutes les minutes que je passe sur le terrain, tant offensivement que défensivement. Je pense être efficace dans ce rôle actuellement »

Ce rôle en question est finalement le même que celui avec lequel il a rendu de bons et loyaux services aux Warriors et Lakers durant ses deux campagnes couronnées de titres. À savoir « roller » sur « pick-and-roll », courir en transition après les rebonds offensifs… et attendre les caviars de Chris Paul.

« On confie la balle à Chris, et il va s’assurer de nous impliquer dans des actions de « pick-and-roll » pour que la balle aille là où elle doit aller. C’est vraiment un jeu collectif avec nous, avec des rôles définis. N’importe qui peut hausser son niveau de jeu » conclut celui qui rêve d’un quatrième titre. Ce serait autant que… Shaquille O’Neal.