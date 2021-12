Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander voit triple

Avec 27 points, 12 passes et 11 rebonds, le jeune meneur du Thunder a réussi le premier triple-double à domicile de sa formation depuis 2018-19, et un certain Russell Westbrook. C’est seulement son deuxième triple-double en carrière.

Mais ça s’explique assez facilement : Shai Gilgeous-Alexander n’est pas du genre à aller chercher des stats. « Je n’arrive pas à suivre les stats quand je joue », a justifié SGA. « J’essaye juste de gagner et de prendre la meilleure décision à chaque possession, de chaque côté du terrain, et advienne que pourra. »

Face à Denver hier soir, Gilgeous-Alexander a confirmé sa grande forme du mois de décembre, durant lequel il tourne à 25 points, 5 passes et 3 rebonds. C’est bien simple, quand SGA joue cette saison, le Thunder gagne 53% de ses matchs. Sans lui, ça tombe à 17%…

Tout n’a pas été rose non plus pour le meneur canadien qui termine à 10/24 aux tirs dont 0/7 à 3-points. Mais, même quand il est maladroit de loin, SGA a d’autres cordes à son arc, à commencer par sa capacité de percussion. Au contact de Nikola Jokic, ou en passant sous le bras de Jeff Green, Gilgeous-Alexander a déployé tout son arsenal de finitions près du cercle, avec quelques petits « tear drops » également pour varier les plaisirs…

En grande confiance en ce moment, comme l’a si bien illustré son tir à 3-points pour la gagne face à son ancienne équipe des Clippers, SGA a été un des acteurs majeurs de ce troisième succès de rang d’OKC. Le cinquième sur les huit derniers matchs. Depuis cette fameuse humiliation face à Memphis en l’occurrence, à laquelle il n’avait pas participé !

« J’essaie juste d’aller de l’avant. Je regarde chaque jour comme on peut s’améliorer et retenir des leçons . Nous essayons de le faire chaque jour, que ce soit en regardant des vidéos, à l’entraînement, en déplacement ou en match. Au final, si nous le faisons, nous nous améliorerons. »