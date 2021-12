Ersan Ilyasova attendu aux Bulls

Ce mardi encore, les mises en quarantaine d’un côté et les signatures de l’autre se multiplient, et du côté de Chicago, on annonce la venue pour 10 jours d’Ersan Ilyasova. Le Turc galère pas mal depuis un an puisque la saison passée, il avait rejoint le Jazz en mars pour y jouer seulement 17 matches en saison régulière et… trois minutes en playoffs.

A Chicago, il aura 10 jours pour prouver qu’il a encore sa place en NBA. La bonne nouvelle pour lui, c’est qu’il pourrait récupérer un gros temps de jeu puisque les Bulls sont privés de la moitié de l’effectif. Mais avant cela, il devra effectuer des tests anti-Covid, et il y a donc encore une petite incertitude.