Covid-19 : Fred VanVleet lui aussi mis à l’isolement

La rencontre entre le Magic et les Raptors programmée lundi soir a été reportée mais Toronto a encore des soucis avec le Covid-19 puisque Pascal Siakam, Gary Trent Jr. et Dalano Banton vont avoir de la compagnie dans le protocole sanitaire.

On vient en effet d’apprendre, via ESPN, que Fred VanVleet et Malachi Flynn avaient eux aussi été placés à l’isolement. La franchise a donc désormais cinq joueurs absents pour cette même raison et on peut s’attendre à voir des jokers médicaux arriver prochainement au Canada.

Néanmoins, c’est évidemment une bien mauvaise nouvelle pour les Raptors qui se déplacent à Chicago mercredi soir et qui perdent donc leur meilleur marqueur (20.1 points de moyenne) jusqu’à la fin de l’année civile.

Toronto Raptors guards Fred VanVleet and Malachi Flynn have entered the league’s Covid protocols, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2021