Tyrese Haliburton en impose sans De’Aaron Fox

Entre le meneur intérimaire des Kings, Tyrese Haliburton, et le coach intérimaire de la franchise californienne, Doug Christie, c’est visiblement l’amour fou.

« Ce garçon a un énorme QI basket, il possède un immense talent. Son futur s’annonce brillant et je n’en attends pas moins de sa part. Il a les qualités, le mental pour y arriver », déclarait par exemple Christie au sujet d’Haliburton, dimanche soir.

Et au lendemain de son match à 27 points et 11 passes face aux Spurs, la talent de Tyrese Haliburton a encore frappé, face aux Warriors cette fois-ci.

Auteur de 24 points, 11 passes et 3 interceptions la nuit dernière, il en a profité pour réussir une troisième sortie d’affilée avec au moins 20 points et 10 passes décisives. Du jamais vu à Sacramento depuis Ty Lawson, en avril 2017.

24 points et 11 passes de moyenne sans De’Aaron Fox

Sur cette période, qui coïncide avec l’absence de De’Aaron Fox (Covid-19), le meneur de 21 ans tourne d’ailleurs à 24.0 points, 4.7 rebonds, 10.7 passes et 1.7 interception de moyenne ! Le tout à 55% aux tirs, 57% à 3-points et 86% aux lancers, pour 3.7 pertes de balle.

Dans la forme de sa vie, Tyrese Haliburton s’est même imposé comme la principale menace de Golden State, ce lundi soir. Au point de contraindre parfois Steve Kerr à envoyer deux de ses hommes sur lui, afin de le ralentir et, finalement, de décrocher un précieux succès, sur la durée.

« Que [Tyrese Haliburton] soit pris à deux par ses adversaires, c’est une marque de respect ultime », jugeait à ce propos Doug Christie, qui possède un bilan de deux victoires et deux défaites, depuis qu’il remplace Alvin Gentry, lui aussi coincé dans le protocole sanitaire de la ligue. « Il grandit sous nos yeux, soir après soir, et c’est énorme. Il continue d’en apprendre beaucoup, sur le moment, sur le parquet, et il découvre comment s’adapter à tout ça. »

Du côté des coéquipiers du 12e choix de la Draft 2020, l’heure est également aux louanges. En témoigne la déclaration d’Harrison Barnes, qui a bien profité des caviars de celui que l’on surnomme « Rese » face à son ancienne équipe (19 points).

« Il possède un vrai sens du jeu lorsqu’il s’agit de contrôler le tempo d’un match, de créer de superbes shoots pour ses coéquipiers ou de marquer des points », livrait l’ailier de 29 ans. « Il est dans une excellente forme en ce moment. Quand la balle est dans ses mains, nous avons confiance en lui et en sa prise de décision, pour qu’il réussisse la bonne action à chaque fois. »

Bientôt un choix à faire pour les Kings ?

Plus les jours passent, plus Tyrese Haliburton renforce ainsi son statut de leader des Kings sur le parquet. Un aspect dans lequel il cherchait à s’illustrer, grâce à davantage de communication avec ses coéquipiers.

« Les équipes qui ne communiquent pas perdent des matchs, donc nous devons communiquer davantage entre nous, car ça nous aidera sur le long terme », estimait Tyrese Haliburton, en référence notamment à cet accrochage de dimanche soir, survenu entre Buddy Hield et Moe Harkless.

Orpheline de De’Aaron Fox, Marvin Bagley, Davion Mitchell, Terence Davis, Alex Len ou encore Louis King, la franchise californienne a dû repenser pas mal de choses sur le terrain. À commencer par Tyrese Haliburton, devenu l’unique chef d’orchestre de Sacramento.

« C’est un processus. Un processus où il a fallu élever mon niveau de jeu quand ils sont partis et où il faudra rester agressif, moi-même, quand ils reviendront. Tout en comprenant que nous avons davantage de joueurs à disposition », expliquait l’ancien pensionnaire d’Iowa State, concernant l’équilibre à (re)trouver au retour de ses coéquipiers.

Et qui sait : au regard des récentes prestations de Tyrese Haliburton, peut-être que les dirigeants des Kings y réfléchiront à deux fois avant de toujours considérer De’Aaron Fox comme intouchable, dans le cas d’un éventuel échange impliquant Ben Simmons…