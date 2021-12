Une prise de tête et un coup de chaud gagnant pour Buddy Hield

Buddy Hield ne s’imaginait sans doute pas finir la rencontre sur une si belle note. Lors de la réception des Spurs, l’arrière des Kings s’est contenté de cinq points inscrits avec un timide 1/5 aux tirs en première période. En dehors du parquet, il a également été impliqué dans une embrouille avec son coéquipier, Moe Harkless.

Ce dernier, sans qu’on sache précisément pourquoi, a été vu en train de crier quelque chose en direction du shooteur puis de gesticuler de colère, lors du passage sur le banc après le premier quart-temps.

La scène n’inquiète en rien le coach intérimaire, Doug Christie, selon qui Alvin Gentry et son staff demandent « constamment de la communication » de la part des joueurs. « Je laisse à tout le monde le soin de juger la façon dont ils communiquent. Le fait est qu’ils y travaillent ensemble et qu’on continue à avancer, je suis vraiment là pour ça. Parce que si on se retient, qu’est-ce qui se passe après ? »

Pour Tyrese Haliburton, auteur lui aussi d’un superbe match avec 27 points et 11 passes (record en carrière égalé), il est bon de voir les joueurs se tenir mutuellement responsables. « C’est nécessaire pour nous. Les gens pourraient appeler ça se disputer mais tout le monde a la tête sur les épaules. Tout le monde veut gagner et c’est juste une question de communication. »

Doug Christie émerveillé

Une chose est sûre, cet échange n’a visiblement pas trop affecté Buddy Hield. Après un troisième quart-temps terminé sur deux tirs primés convertis, l’arrière a complétement pris feu dans l’ultime période avec notamment… cinq nouveaux paniers à 3-points dans les six dernières minutes.

Il a ainsi planté 18 de ses 29 points (10/18 aux tirs) dans le quatrième quart-temps, en terminant avec un superbe 7/9 derrière la ligne à 3-points pour sceller la victoire de son équipe.

« Buddy a été énorme », qualifie Doug Christie. « C’est vraiment ce que j’attends de lui. Buddy shoote à un niveau tellement incroyable. Je le vois jouer tous les jours et je le considère comme l’un des meilleurs shooteurs de tous les temps. Il impressionne lorsqu’il shoote et à chaque fois, j’ai l’impression que ça va rentrer. C’était le cas ce soir. »

Ce coup de chaud, terminé avec sa meilleure marque offensive de la saison, vient en effet rappeler que Buddy Hield était l’un des snipers les plus fiables de toute la ligue avec un beau 43% lors de ses premières années à Sacramento. De quoi évidemment attirer l’attention d’autres franchises qui voudraient le récupérer.