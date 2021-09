Feuilleton Ben Simmons : les Kings désormais hors course

Depuis quelques semaines, la piste Sacramento est une des plus chaudes concernant Ben Simmons. Ou plutôt était une des plus chaudes, car on peut parler à l’imparfait d’après les dernières indiscrétions de The Athletic.

Les Kings ont des monnaies d’échange très intéressantes pour Philadelphie et nos confrères précisent que la franchise a bien négocié avec les dirigeants des Sixers il y a quelques semaines.

Sauf que la position des Californiens est claire : ni De’Aaron Fox ni Tyrese Haliburton ne sont disponibles pour un échange. Dès lors, les Sixers n’ont aucun intérêt à céder Simmons contre des « seconds couteaux » (Buddy Hield et Marvin Bagley III).

Depuis quelques semaines, et encore aujourd’hui, les deux franchises ne discutent plus et comme les Kings ne bougeront pas sur les dossiers Fox et Haliburton et ne sont pas contre commencer la saison avec leur effectif actuel, il semble évident que Sacramento est désormais hors course.

À moins que, face à la demande de Simmons de partir et pour éviter une situation très compliquée en début de saison, les Sixers ne cèdent d’ici quelques jours…