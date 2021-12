Décimé, le Magic se repose sur ses anciens

La victoire du Magic contre l’équipe C des Nets a non seulement permis à Orlando de retrouver la victoire, après sept défaites de suite, mais aussi de revoir deux anciens au premier plan.

Il faut dire que la franchise floridienne n’avait pas vraiment le choix puisqu’elle comptait 12 absents (oui, 12 !) pour cette rencontre à Brooklyn : sept à l’infirmerie et cinq dans le protocole sanitaire.

Plusieurs noms venaient donc de G-League et étaient de parfaits inconnus ou presque : Aleem Ford, Hassani Gravett, B.J. Johnson ou encore Admiral Schofield. Heureusement pour lui, Jamahl Mosley a pu s’appuyer sur deux joueurs confirmés : Robin Lopez et Gary Harris.

« Ces deux-là ont évolué dans des bonnes équipes, ils savent ce qu’il faut faire pour gagner des matches », se réjouit Chuma Okeke pour l’Orlando Sentinel. « Le simple fait d’entendre leur voix nous a aidé à ce que chacun soit à la bonne place. »

Le premier a compilé 20 points, 10 rebonds et 4 passes, le second a rendu une copie de 17 points, 7 rebonds et 5 passes. Ils ont été décisifs dans le dernier quart-temps, pour assurer la victoire du Magic.

« Ils ont fait un remarquable travail, comme des vétérans qui élèvent leur niveau dans ces moments », assure le coach. « Gary a été très bon pour défendre sur Patty Mills pendant la rencontre. RoLo a été bon en défense aussi, sur pick-and-roll, en s’assurant qu’on ne donne pas des shoots à 3-pts. Leur voix au sein du groupe, pendant les huddles, a été fantastique. »

Après 18 points et 7 rebonds contre Miami, le frère de Brook a ainsi encore fait son meilleur match de la saison. Il vient d’enchaîner deux rencontres de suite avec plus de 32 minutes alors qu’il était peu utilisé jusqu’à maintenant (11 matches seulement pour 15 minutes de moyenne).

« C’est le parfait joueur d’équipe », affirme Mosley. « Il veut que ses coéquipiers brillent. Il est toujours prêt quand on l’appelle. J’essaie de communiquer le plus possible avec lui, qu’il joue ou non, et il se tient toujours prêt. »