NCAA | Baylor toujours invaincu

Accroché par Oregon ce weekend, Baylor avait failli confirmer la malédiction attachée au statut de n°1 du pays. Mais les champions en titre ont non seulement écarté les Ducks, mais ils ont également fait du petit bois d’Alcorn State lundi soir (94-57), confortant leur statut de patron du « College Basketball ».

Pour ce faire, Kendall Brown, Flo Thamba et Jonathan Tchamwa Tchatchoua ont tous trois terminé à 16 points, les deux derniers le faisant à 100% aux tirs, respectivement à 8/8 et 6/6 ! En l’absence de LJ Cryer, leur meilleur scoreur, et dans un soir sans pour Matthew Mayer resté capot et sorti pour 6 fautes, les Bears ont pu aussi compter sur James Akinjo (14 points, 7 passes) et Adam Flagler (12 points, 5 passes, 5 interceptions).

« En première mi-temps, on voulait être plus agressif et tenter des coups parce qu’on voulait se rendre le match facile », a commenté Scott Drew après la victoire facile des siens. « On a réussi à faire un écart. C’était un enchaînement rapide après le match d’Oregon, et j’ai trouvé que les gars ont parfaitement maîtrisé tout ça. »

Pas forcément attendus à ce niveau de domination après avoir perdu Davion Mitchell, Macio Teague ou encore Jared Butler, Baylor n’en reste pas moins un des favoris à sa propre succession. À vrai dire, les Bears ont rappelé les Rebels de la grande époque UNLV, devenant les premiers champions en titre à gagner leurs dix premiers matchs de la saison par 8 points d’écart au moins. Pour la première fois depuis UNLV en 1990-91.

Purdue remet les points sur les i

Sonné par Rutgers qui lui a infligé sa première (et seule) défaite de la saison, puis bousculé par North Carolina State en prolongation, Purdue a depuis remis les choses au clair avec une victoire nette et sans bavure face à Butler (77-48). Et hier soir, les Boilermakers en ont remis une couche, pour partir en vacances l’esprit libre, avec un nouveau succès incontestable face à Incarnate World (79-59).

Replacé sur le banc, le pivot canadien, Zach Edey a de nouveau été très bon avec 13 points, 9 rebonds, 4 passes et 1 contre (après son double double à 14 points, 11 rebonds face à Butler), tandis que Jaden Ivey a lui aussi été fidèle au poste avec 12 points, 5 rebonds, 4 passes et un énorme dunk venu conclure une contre-attaque éclair !

Après avoir passé un 10-0 en tout début de match, Purdue a surtout placé un 15-2 cinglant pour arriver à la pause à +18 (45-27) et ne plus jamais être inquiété. Les Cardinals ne reviendront pas plus près que 17 longueurs…

Chet Holmgren avait réglé la mire

Meilleure équipe en début de saison, Gonzaga a déjà perdu deux fois plus de matchs que la saison passée, mais les Bulldogs n’en restent pas moins une place forte de l’échiquier collégial. Hier soir, face à Northern Arizona, les Zags n’ont pas fait dans le détail en s’imposant dans les grandes largeurs (95-49) derrière un gros match de Chet Holmgren (20 points, 9 rebonds, 3 contres) bien assisté par Anton Watson (17 points) et Drew Timme (14 points).

Très discret face au Texas Tech du duo français Batcho – Nadolny avec 5 points et 11 rebonds ce weekend, Chet Holmgren a tout simplement réussi son meilleur match offensif en carrière, démarrant sur un 3/3 de loin pour propulser un 16-9 de Gonzaga. Sans forcer leur talent, les Zags ont bouclé ce match à 55% de réussite aux tirs, et avec 5 balles perdues seulement.

À 13 points, 9 rebonds, 4 contres et 3 passes de moyenne sur la saison, l’intérieur freshman de Gonzaga confirme l’étendue de son immense potentiel, même si son 33% à 3-points est encore un peu trop bas. Car, à 62% au global, Chet Holmgren reste un scoreur des plus efficaces avec son immense envergure.

Eddy Kayouloud sort son meilleur match de l’année

Central Arkansas a récemment rebaptisé son terrain le « Scottie Pippen court », en hommage à son plus célèbre joueur. Et ça réussit aux Bears qui ont remporté un deuxième match de suite à domicile, sur ses nouvelles planches, hier soir face à Hendrix College (90-56). Le meilleur scoreur du match n’a été autre que le Frenchy de l’équipe, Eddy Kayouloud qui termine à 20 points, plus 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions, le tout à 8/11 aux tirs.

Déjà en lumière face aux champions en titre de Baylor, avec une perf’ à 14 points et 7 rebonds, Kayouloud a réussi son meilleur match offensif de la saison, mais son match le plus complet également.

« Eddy a été très constant cette saison, que ce soit aux entraînements, en présaison ou pendant les matchs face aux équipes hors de notre conférence », a apprécié son coach Anthony Boone. « Je suis très satisfait de ses prestations. Il a toujours eu une attitude irréprochable et il travaille aussi dur que possible. »

Les résultats majeurs de la soirée

Baylor – Alcorn State (94-57)

Purdue – Incarnate World (79-59)

Gonzaga – Northern Arizona (95-49)

Central Arkansas – Hendrix College (90-56)

Seton Hall – St John’s (annulé)

DePaul – Creighton (annulé)