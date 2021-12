Les Blazers surprennent les Grizzlies

Les Blazers tiennent enfin leur victoire référence. Après un réveil face aux Hornets, les hommes de Chauncey Billups enchaînent face aux Grizzlies, l’une des meilleures équipes du mois de décembre.

Ils s’imposent 105-100 après avoir compté jusqu’à 11 points de retard. Tout se joue dans les quatre dernières minutes, avec d’abord une action à 4-points de Damian Lillard pour redonner l’avantage aux Blazers (94-91). Desmond Bane redonne la main, à 3-points, aux Grizzlies, mais Norman Powell lui répond dans la foulée (97-95).

Sur un entre-deux gagné par Steven Adams, Desmond Bane égalise sur la contre-attaque, et survient ensuite peut-être l’action la plus importante du match. Après un raté de Damian Lillard à 3-points, les Blazers récupèrent le rebond.

Sous les panneaux, et malgré quelques bobos, Jusuf Nurkic est toujours là. Il loupe son tir, mais remet dedans sur la claquette (99-97). Derrière, les Blazers enchaînent deux gros stops défensifs et Norman Powell climatise la salle à la limite des 24 secondes sur un shoot que ne renierait pas DeMar DeRozan (101-97). Cette fois, Memphis ne reviendra pas avec Bane qui loupe la balle de l’égalisation à cinq secondes de la sirène.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense de Portland. Pour la première fois depuis le 1er décembre, les Blazers n’encaissent pas plus de 100 points. Ils limitent les Grizzlies à 28.5% aux tirs, dont 26.5% à 3-points. Certes, Memphis a raté quelques tirs faciles, mais on retiendra surtout la défense de Portland dans le « money time » avec d’abord cette grosse séquence sur Dillon Brooks, puis ce contre sur une tentative de Desmond Bane. Damian Lillard a montré l’exemple en « chassant » tous les tirs de loin.

– Le rebond des Blazers. Les Grizzlies sont les meilleures rebondeurs de la NBA avec plus de 47 prises par match. Ce soir, les coéquipiers de Jaren Jackson Jr. ont été dominés dans la dureté et l’agressivité. La paire Nance Jr-Nurkic prend 11 rebonds chacun, tandis que Robert Covington ajoute 8 rebonds en sortie de banc. À l’arrivée, Portland prend 51 rebonds contre 33 aux Grizzlies, et c’est sur un rebond offensif que Nurkic fait basculer le match.

– L’entame de Damian Lillard. Le déclic se confirme pour Damian Lillard qui signe 16 points dans le premier quart-temps à 4 sur 6 aux tirs. On voit clairement qu’il est mieux physiquement dans ses shoots en sortie d’écran ou sur ses drives. Son action à 4-points fait très mal dans le « money time ».

TOPS/FLOPS

✅ Norman Powell. L’un de ses meilleurs matches sous les couleurs de Portland et l’absence de CJ McCollum lui permet de jouer à sa position naturelle, deuxième arrière. Dans le « money time », il fait très mal, et on retiendra ce shoot « à la DeRozan » pour faire la différence. Une petite feinte, un dribble, et il plante à six mètres. C’est lui, juste derrière, qui contre le 3-points de Bane.

✅Dillon Brooks. Record en carrière pour l’ailier des Grizzlies avec 37 points à 12 sur 25 aux tirs. Il a longtemps tenu la baraque et c’est son cinquième match de suite à 20 points et plus. Le petit problème, c’est qu’il manque de jus ensuite en défense…

⛔Desmond Bane. Son (court) bon passage dans le « money time » ne doit pas faire oublier qu’il est passé à côté de son match… Le shooteur des Grizzlies a même oublié Dillon Brooks sur la dernière possession, et il termine à 1 sur 8 à 3-points. Un match à oublier.

LA SUITE

Memphis (19-12) : peut-être avec Ja Morant, les Grizzlies reçoivent le Thunder ce lundi soir.

Portland (13-18) : déplacement à la Nouvelle Orléans mardi.