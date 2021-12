Orlando s’impose face à l’équipe C des Nets

Le Magic démarre sur les chapeaux de roue, et Robin Lopez se met rapidement en avant avec six points sur les trois premières actions de la rencontre. Blake Griffin, censé mené la troupe locale fortement diminuée dans cette bataille du samedi soir, est encore en rodage, et les visiteurs en profitent.

Gary Harris prend le relais du pivot vétéran toufu, et emballe la machine, en claquant 13 points. Steve Nash demande à ses joueurs, qui manquent d’automatismes, de serrer la vis en défense, mais les consignes du technicien canadien ne sont pas suivies pour le moment. À la pause, Orlando est logiquement en tête au tableau d’affichage (50-44).

Cam Thomas attaque la seconde période avec l’envie de remettre les siens sur les rails, et l’ancien de LSU va attaquer le cercle en voyant les largesses défensives d’Orlando. Mais les Floridiens veulent tirer profit de la situation difficile dans laquelle se trouve Brooklyn, et mettre fin à leur série de sept défaites de suite.

David Duke Jr est au four et au moulin, et l’ancien de Providence brille en gobant un maximum de rebonds offensifs et en mettant une énergie énorme en défense ! Le Magic est dans le dur, mais ne plie pas. Malgré les assauts des hommes de Steve Nash, les visiteurs remportent ce duel (100-93).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 8 joueurs actifs pour les Nets. Blake Griffin, Patty Mills et… pas grand-chose d’autre à se mettre sous la dent pour Steve Nash face aux Floridiens. Ravagé par le Covid-19, Brooklyn a dû faire signer James Ennis III, Shaquille Harrison et donner un grand temps de jeu à Langston Galloway pour pouvoir jouer ce match. Day’Ron Sharpe, qui s’est tout de même échauffé environ une heure avant le début de la rencontre, a été aussi placé à l’isolement quelques minutes avant le coup d’envoi. Le « front office » des Nets serre les dents…

– 3/24 à 3-points en première mi-temps pour les locaux. Pas du tout dans leur assiette de loin, les Nets ont traversé le désert de Gobi en première période avec leurs tirs de loin. En effet, un seul joueur a inscrit son nom dans la liste des marqueurs à trois points en première période : Blake Griffin ! Avec 3/8 longue distance, le vétéran a allumé, et converti de loin.

– 8 rebonds offensifs pour Duke Jr ! L’arrière d’origine Libérienne est un véritable aspirateur au rebond. 14 prises au total, et surtout 8 (!) rebonds gobés dans le camp adverse ! Monté sur ressorts, il a collé deux superbes claquettes en haute altitude, et sur une séquence durant le troisième quart-temps, il a même pris 3 rebonds offensifs de suite sur la truffe de Robin Lopez, qui mesure tout de même 19 centimètres de plus que lui !

TOPS/FLOPS

✅ Robin Lopez. Propulsé titulaire à cause des multiples absences, le pivot vétéran a répondu présent et a marqué la rencontre de son empreinte. Avec 20 points, 10 rebonds et 4 passes décisives, l’ancien des Knicks a été difficile à contrôler dans la peinture par les locaux, qui n’avaient que Blake Griffin disponible à ce poste, et le pauvre Kessler Edwards en « solution de repli » au poste 5 ce soir.

✅ David Duke Jr. Comme l’a dit Richard Jefferson, analyste pour la chaîne de télévision qui transmets les matches de Brooklyn, ce genre de match « doit servir aux jeunes à lâcher les chevaux! ». Et David Duke Jr. a parfaitement compris la leçon : avec 18 points, 14 rebonds et 2 interceptions, le rookie de 22 ans a été partout, en mode « chien de garde », redonnant même espoir à son équipe dans le money time.

⛔ Kessler Edwards. 9 points à 4/13 aux tirs pour le rookie sorti de Pepperdine, mais également la tâche ingrate de jouer au poste de pivot une bonne partie du match pour cause de manque de rotation à l’intérieur.

⛔ La NBA. C’est évidemment compliqué pour la ligue de reporter des matchs, car les caler plus tard dans la saison risque d’être très compliqué, mais avec le protocole sanitaire actuellement en place, ces rencontres avec tant d’absents gâchent le spectacle et faussent l’aspect sportif.

LA SUITE

Brooklyn (21-9) : back-to-back et duel face aux Nuggets (nuit de dimanche à lundi, à 01h30).

Orlando (6-25) : déplacement au Canada pour y affronter les Toronto Raptors (nuit de lundi à mardi, à 01h30).