Malgré son faible temps de jeu, Kevin Pangos est conforté par son choix

Avec 46 minutes jouées, en onze matches, depuis le début de saison avec les Cavaliers, Kevin Pangos connaît un début de carrière NBA très timide. Une aberration pour les fans d’Euroleague, qui l’ont vu briller en Europe et le voient désormais bloqué sur le banc.

Qu’en est-il du meneur de jeu de 28 ans ? Quel bilan peut-il déjà tirer de son expérience outre-Atlantique ?

« C’est très bien, c’est un apprentissage, c’est certain », assure-t-il à HoopsHype. « C’est de l’inédit aussi : nouveau style de jeu, nouveaux adversaires, nouvelles tactiques. C’est une excellente opportunité de progresser pour moi et j’apprécie ça. Je suis ici pour m’améliorer chaque jour. Et on gagne des matches, donc c’est plaisant. »

« Stephen Curry, Kevin Durant et des joueurs de ce niveau n’existent pas ailleurs qu’aux États-Unis »

Aucune frustration donc, chez lui, d’être passé du statut de très bon joueur en Europe à celui de simple remplaçant de bout de banc en NBA, voire à un joueur qui va parfois en G-League.

« Ce n’est pas difficile à encaisser. C’était mon choix au fond. La G-League, c’est une chance pour moi d’apprendre le jeu NBA, de bosser mon jeu et de rester en forme. »

Comprend-il les fans d’Euroleague qui regrettent, eux, cette situation qui arrive à certains talents, brillants en Europe puis négligés en NBA ?

« C’est leur opinion, mais je ne les écoute pas. J’aspire à jouer au plus haut niveau et ce n’est un secret pour personne : la NBA a les meilleurs joueurs du monde. Ça n’enlève rien au basket européen, mais on sait que le talent est ici : Stephen Curry, Kevin Durant et des joueurs de ce niveau n’existent nulle part ailleurs qu’aux États-Unis. J’ai l’opportunité de jouer en NBA, donc je saisis ma chance. D’autres peuvent décider de ne pas venir en NBA et estimer que l’Europe, c’est la meilleure option pour eux. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend de plein de choses : une préférence, un rôle, un moment dans une carrière. Je ne juge personne et je suis heureux de mon choix. »