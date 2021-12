Marcus Smart aurait aimé que les Celtics recrutent Isaiah Thomas

Vendredi soir, alors que les Celtics bataillaient et s’inclinaient face à Stephen Curry et aux Warriors, les Lakers jouaient à Minnesota et Isaiah Thomas réalisait un très bon match (19 points) pour son retour sur les parquets NBA.

Cette performance a été accueillie avec bonheur par Marcus Smart, son ancien coéquipier à Boston.

« C’est incroyable, je suis tellement fier qu’il ait reçu une nouvelle chance », explique l’arrière des Celtics à The Athletic. « Il a fait tout ce qu’il a pu pour montrer au monde qu’il est encore IT. Je pense qu’il a été écarté un peu vite, mais ce gars est un guerrier silencieux. Je suis heureux qu’une franchise lui ait donné une chance. C’est mon gars, je n’ai que de l’affection pour lui, donc bravo à lui. »

Le chien de garde des Celtics aurait tout de même voulu revoir Thomas près de lui dans le Massachusetts. Il a même tenté de convaincre la franchise de le signer puisque les troupes d’Ime Udoka sont guère fournies au poste de meneur de jeu.

« Je suis très proche d’IT. C’est évident que j’aurais aimé qu’il soit avec nous, j’ai essayé même », assure-t-il. « Mais je ne peux pas en faire plus, et ça reste des histoire de business. Mais je suis heureux de voir qu’on lui a offert ça, qu’il n’a pas abandonné. Il a continué de se battre, pour prouver que tout le monde avait eu tort. »

Malheureusement pour Smart, les Lakers et les Celtics ont déjà disputé leurs deux duels dans cet exercice 2021/2022. Si Thomas est conservé par la franchise de Los Angeles jusqu’à la fin de la saison, les deux amis ne pourront se retrouver qu’en Finals…