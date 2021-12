Anthony Edwards et 34 autres joueurs NBA placés à l’isolement depuis trois jours

Il y a désormais 48 joueurs NBA en quarantaine dans le cadre du protocole sanitaire de la ligue lié au Covid-19. Et 35 d’entre eux sont rentrés en quarantaine lors des trois derniers jours !

C’est dire à quel point le virus circule, alors même que 97% des joueurs sont pourtant vaccinés.

Ces dernières heures, ce sont notamment Anthony Edwards (Wolves), Jordan Poole (Warriors) et Immanuel Quickley (Knicks) qui ont dû être écartés, alors que les Nets et les Bulls sont toujours les clubs les plus touchés.

Atlanta Hawks

Aucun

Boston Celtics

Juancho Hernangomez

Al Horford

Jabari Parker

Grant Williams

Brooklyn Nets

LaMarcus Aldridge

DeAndre’ Bembry

Bruce Brown

Jevon Carter

James Harden

James Johnson

Paul Millsap

Charlotte Hornets

Aucun

Chicago Bulls

Troy Brown

DeMar DeRozan

Ayo Dosunmu

Alize Johnson

Stanley Johnson

Derrick Jones

Zach LaVine

Matt Thomas

Cleveland Cavaliers

Isaac Okoro

Dallas Mavericks

Aucun

Denver Nuggets

Bol Bol

Detroit Pistons

Aucun

Golden State Warriors

Jordan Poole

Houston Rockets

Aucun

Indiana Pacers

Aucun

Los Angeles Clippers

Aucun

Los Angeles Lakers

Avery Bradley

Talen Horton-Tucker

Dwight Howard

Russell Westbrook

Memphis Grizzlies

Ja Morant

Miami Heat

Caleb Martin

Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo

Donte DiVincenzo

Wesley Matthews

Bobby Portis

Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards

Taurean Prince

New Orleans Pelicans

Aucun

New York Knicks

RJ Barrett

Quentin Grimes

Kevin Knox

Immanuel Quickley

Obi Toppin

Oklahoma City Thunder

Aucun

Orlando Magic

Ignas Brazdeikis

R.J. Hampton

Terrence Ross

Moritz Wagner

Philadelphia 76ers

Georges Niang

Phoenix Suns

Aucun

Portland Trail Blazers

Aucun

Sacramento Kings

Marvin Bagley III

Terence Davis

De’Aaron Fox

Louis King

Alex Len

San Antonio Spurs

Aucun

Toronto Raptors

Aucun

Utah Jazz

Aucun

Washington Wizards

Aucun