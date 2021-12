Décimés par le Covid-19, les Bulls veulent voir le bout du tunnel

Le 1er décembre dernier, Coby White était mis à l’isolement. Le début de l’engrenage pour les Bulls, même si Nikola Vucevic avait été placé en quarantaine un peu plus tôt dans la campagne, qui vont devenir l’équipe la plus touchée par le Covid-19. En quelques jours, la franchise va perdre 9 joueurs, tous placés à l’isolement !

Même les joueurs recrutés pour faire le nombre ont été touchés, si bien que Chicago a demandé et obtenu le report de deux rencontres (mardi et jeudi contre Detroit et Toronto), faute de pouvoir aligner les huit joueurs nécessaires.

Plus de deux semaines après le début de cette mésaventure, Billy Donovan aimerait enfin sortir du tunnel et il attend le feu vert de la ligue pour retrouver le chemin du centre d’entraînement, afin de se préparer pour recevoir les Lakers dimanche soir.

« On n’a rien pu faire », déclare le coach des Bulls à ESPN. « Dès que l’annonce des matches reportés a été effectuée, la ligue a livré des protocoles à suivre. Donc venir au centre et travailler collectivement n’était pas possible. J’espère que la ligue va nous offrir un peu de temps, vendredi ou samedi, pour qu’on puisse réunir le groupe qui sera disponible pour dimanche. »

Bonne nouvelle pour Billu Donovan : Coby White et Javonte Green ont pu sortir du protocole sanitaire cette semaine et travailler individuellement, ils devraient ainsi être en tenue ce dimanche.

De leur côté, DeMar DeRozan, Derrick Jones Jr. et Matt Thomas auront terminé leur période d’isolement ce dimanche et leur retour interviendra quelques jours après, le temps de retrouver des jambes.

Enfin, les joueurs mis à l’isolement très récemment, comme Zach LaVine, Ayo Dosunmu, Troy Brown Jr. et Alize Johnson, reviendront eux après Noël.

« On a plusieurs joueurs qu’on pourrait considérer comme asymptomatique, qui n’ont montré aucun signe de maladie, mais je trouve qu’ils doivent tout de même, pendant un certain moment, être avec le staff médical », conclut l’ancien entraîneur du Thunder.