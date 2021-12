Miles McBride a saisi sa chance

Pour ce déplacement à Houston, Tom Thibodeau n’avait que neuf joueurs disponibles. Le Covid-19 est passé par là, et la malchance également puisque Derrick Rose a quitté ses coéquipiers à la pause, touché à la cheville.

Son groupe décimé, le coach s’est donc appuyé sur son rookie Miles McBride. Il a bien fait. Le meneur de jeu totalisait seulement 14 points, 3 passes et 2 interceptions après 9 matches et 33 minutes sur les parquets. Dans le Texas et dans la victoire des siens, il a rendu une copie solide avec 15 points à 6/11 au shoot, 9 passes et 4 interceptions en 33 minutes.

« Pour dire la vérité, ça fait du bien », explique le joueur, qui joue très peu depuis le début de saison. « Je suis dans un rôle différent que celui que j’ai connu. Les coaches me disent de rester prêt et ça faisait longtemps. »

Privé de temps de jeu, Miles McBride avait donc très faim. Il a fait parler son culot, son agressivité (sans perdre un seul ballon) et sa défense. « Être un monstre en défense, c’est dans mon ADN. J’avais la sensation que je pouvais avoir de l’impact dans cette victoire, Thibodeau aussi. »

L’entraîneur des Knicks s’est en effet appuyé sur lui pendant l’intégralité de la seconde période et avec une telle performance et les soucis actuels de l’effectif, il ne serait pas étonnant que l’ancien de West Virginia ait de nouveau sa chance prochainement.

« On observe sa progression et c’est un joueur complet », assure Tom Thibodeau. « Il a joué avec beaucoup d’énergie, des deux côtés du terrain, et évolué à plusieurs positions. Il pense aux autres mais si on le laisse, alors il shoote. Il peut conclure et c’est un bosseur. »

En clair, tout ce que l’ancien coach des Bulls et des Wolves adore et ce dont les Knicks ont besoin en ce moment. « On a confiance en lui », glisse Immanuel Quickley, auteur lui aussi d’un bon match en sortie de banc avec 7 paniers à 3-pts. « Il était prêt quand son nom a été appelé et c’est à mettre à son crédit. On en avait bien besoin. »