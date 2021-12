Il se disait fatigué et uniquement prêt à accepter un rôle de « consultant », mais finalement Danny Ainge s’est engagé avec le Jazz pour un poste de « propriétaire délégué » et de « directeur général ». Dans l’organigramme, il est propulsé en numéro 2, et cet ancien étudiant de Brigham Young revient dans une ville qu’il connaît très bien, ou son aura reste intacte. Le tout sous les ordres d’un ami de longue date, Ryan Smith, le nouveau propriétaire de la franchise.

« On a rarement une telle opportunité de rejoindre une franchise qui est si proche de devenir une équipe unique » a réagi Danny Ainge. « C’est une opportunité unique pour toutes ses raisons. On a des supers personnes en place avec Quin (Snyder) et Justin (Zanik), et évidemment le groupe de propriétaires. Au bout du compte, le dernier mot reviendra toujours à Ryan (Smith) pour prendre des décisions difficiles, mais je pense que je peux juste aider en apportant des informations nécessaires au moment de prendre ces décisions difficiles. »

C’est lors d’un tournoi de golf au Bahamas que Ainge et Smith ont évoqué cette collaboration. « Je n’avais jamais été prêt à en parler auparavant, mais Ryan et moi avons eu la chance de passer beaucoup de temps ensemble » a confirmé Ainge. « Nous en avons discuté, et nous étions tous les deux excités par cette opportunité. Je pense que c’était davantage une question de timing qu’autre chose ».

Pour le propriétaire du Jazz, Ainge est le type de dirigeant qui peut permettre à sa franchise de franchir ce dernier cap pour remporter un titre.

« Nous sommes dans une position de force pour passer à une autre position de force » résume-t-il. « Nous serons en mesure chacun d’avoir un rôle un peu différent que certains dans le passé. Avec tout ce qu’a fait Quin pour l’équipe, on est déjà en très bonne position. Comme tous les groupes de propriétaires modernes, je dirais que je suis un peu plus actif que d’autres. Je pense que ça donne à Danny une opportunité unique de nous rejoindre et d’être utile. Je pense que Danny est à un stade de sa carrière où il veut simplement pousser les gens vers le haut. »