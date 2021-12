Anthony Edwards marche à la confiance et son entame de match laissait présager une grosse prestation de sa part sur le parquet des Nuggets. L’arrière a rentré ses deux premiers tirs à 3-points, a enchaîné avec un lay-up avant de faire à nouveau mouche de loin, et le jeu s’est ouvert pour lui jusqu’à la fin de la partie.

Minnesota a pris le large et c’est toute l’équipe qui a évolué à un autre niveau de confiance, ce qui a rejailli sur le MVP de la nuit, qui s’est ensuite « contenté » d’artiller régulièrement de loin pour contribuer à maintenir l’écart.

« Je travaille beaucoup, que ce soit avant les matchs, ou les jours de repos, et je crois que mes coéquipiers font du bon boulot en me disant d’être juste moi-même, que je sois chaud ou pas » , a-t-il confié. « Si je ne prends pas mes tirs, Patrick Beverley et le coach me regardent comme des fous en me demandant ce que je suis en train de faire. Ça me donne encore plus de confiance. »

Un duo effrayant avec KAT

Auteur de 38 points avec un impressionnant 10/14 à 3-points, Anthony Edwards a encore montré que dans un bon soir, il pouvait devenir impossible à arrêter pour l’adversaire. Il est d’ailleurs devenu le plus jeune joueur, à 20 ans, à planter 10 tirs à 3-points dans un match.

Le constat reste le même pour Minnesota, aussi prometteur un soir de victoire comme celui-là que frustrant lors des défaites : cette équipe a du potentiel et un avenir radieux. Reste maintenant à deux des leaders de l’équipe qui ont brillé ce soir, à faire passer leur collaboration à un autre niveau, tout en sachant que D’Angelo Russell, Pat Beverley ou encore Malik Beasley seront là pour les soutenir dans les moments difficiles.

L’axe Edwards-KAT a en tout cas de beaux jours devant lui et a de quoi effrayer la concurrence au regard de ce genre de performances, puisque les deux combinent 70 points. Les deux vedettes des Wolves semblent capables de tout faire, ce qui compliquera la tâche des adversaires à l’avenir, à condition que le tandem soit sur la même longueur d’onde.

« C’est ce que je disais à Taurean Prince. J’ai l’impression qu’avec KAT, si on est concentrés et connectés ensemble, on pourrait gagner tellement plus de matchs. Si j’arrive à aller dans la raquette, l’adversaire doit choisir entre la peste et le choléra, et entre les deux, je ne prendrais pas celui qui laisse shooter KAT toute la soirée de loin. Si tu lui donnes 15 tirs à 3-points ouverts il va en mettre 12″, a ajouté Anthony Edwards. « On sait à quel point c’est un bon shooteur. Et je ne laisserai pas non plus le pivot adverse switcher sur moi toute la soirée. On tient vraiment un truc, même si ce n’est que ma deuxième année et que je n’ai pas toutes les cartes en main ».

Peut-être un message envoyé à Chris Finch pour qu’il mette en place davantage de systèmes à deux.