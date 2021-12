Plus de 100 joueurs sont désormais éligibles à un transfert

Place au changement, pour certaines franchises ? Depuis aujourd’hui, il est effectivement plus simple de procéder à des échanges, puisque les joueurs qui ont signé un nouveau contrat cet été sont maintenant transférables.

Au total, ce ne sont pas moins de 106 joueurs qui peuvent désormais être échangés par leurs équipes respectives. Et sur ces 106 joueurs, ils sont 19 à disposer d’une clause leur permettant de refuser un éventuel transfert (LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Bobby Portis, Nicolas Batum, Victor Oladipo…).

Parmi cette centaine de joueurs, on surveillera notamment les situations de Kemba Walker et Evan Fournier, en difficulté chez les Knicks. Sans oublier celles de Dennis Schröder (Celtics), Daniel Theis (Rockets), Bryn Forbes (Spurs), Reggie Bullock (Mavericks) ou encore Torrey Craig (Pacers), pas non plus indispensables jusqu’ici au point que leurs dirigeants n’essaient pas de tirer profit de leur valeur marchande, plus ou moins élevée.

À noter également que quelques autres joueurs, comme Norman Powell (Blazers), Richaun Holmes (Kings), Josh Hart (Pelicans) ou Talen Horton-Tucker (Lakers), devront attendre un mois de plus, soit jusqu’au 15 janvier prochain, avant d’être potentiellement échangés par leur équipe. Ce qui s’explique par le fait qu’ils ont été re-signés avec une exception financière, car leurs dirigeants étaient déjà dans le rouge, et que leur nouveau salaire a progressé d’au moins 20%, par rapport au précédent.

Enfin, certains gros noms comme Kawhi Leonard, DeMar DeRozan, Chris Paul ou Mike Conley peuvent eux aussi être transférés depuis aujourd’hui. Sauf qu’il n’y a absolument aucune raison de les voir quitter leurs franchises.

Quoi qu’il en soit, il faudra probablement attendre encore quelques semaines, et l’approche de la « trade deadline », avant de voir tomber les premiers échanges de cet exercice 2021/22.