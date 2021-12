Kevin Durant voit triple pour sauver les Nets face aux Raptors

Comme les Bulls, les Nets sont frappés de plein fouet par le Covid-19, et Steve Nash était privé de sept joueurs, dont trois titulaires, pour la réception des Raptors. Incertain, Kevin Durant a finalement tenu sa place, et son 14e triple-double en carrière est nécessaire pour permettre à Brooklyn de s’imposer 131-129 après prolongation.

Les Raptors pensaient avoir fait le plus dur en effaçant un déficit de 10 points avec un 3e quart-temps tonitruant (44-25) marqué notamment par un poster de Pascal Siakam sur Kevin Durant. Les Raptors comptent même jusqu’à 11 points d’avance, mais la réponse de l’équipe B des Nets est cinglante. C’est d’abord un 10-2 pour se rapprocher (102-99) puis un 10-1 pour prendre les commandes (109-108). C’est un match de séries et Patty Mills donne six points d’avance à cinq minutes de la fin (117-111).

Sauf que Toronto a des jeunes talents culottés et le duo Barnes-Trent signe un 9-0 pour reprendre l’avantage (120-117). Kevin Durant est muselé, et la dernière minute est étouffante. Fred VanVleet loupe le panier du KO, et c’est finalement Patty Mills qui égalise à 13 secondes de la sirène (120-120). Fred VanVleet a le panier de la gagne dans les mains. C’est un airball. Prolongation !

Les Raptors prennent le meilleur départ dans la période supplémentaire, mais Kevin Durant prend le match à son compte. C’est du grand Durant avec son classique « pull up jumper ». Patty Mills l’imite, mais il laisse un lancer-franc en route. Il reste deux secondes, et Scottie Barnes fonce vers le cercle adverse et prend un tir du milieu de terrain au buzzer. La balle tape le carré puis le cercle… mais elle ressort ! Kevin Durant et les Nets peuvent souffler. Ils s’imposent 131-129 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Nets exsangues. Kyrie Irving non vacciné, et sept joueurs à l’isolement. Steve Nash a attaqué la rencontre avec David Duke Jr. comme titulaire, et Kessler Edwards comme 6e homme. La NBA va autoriser les Nets à signer jusqu’à cinq joueurs via des « hardship exceptions ».

– Les rebonds offensifs. Les Nets gagnent largement la bataille du rebond avec 60 prises à 49, et notamment 19 rebonds offensifs. On retiendra l’agressivité et l’enthousiasme de Duke et de Edwards qui se sont jetés sur tous les ballons, et que ce soit dans le « money time » ou la prolongation, les « secondes chances » ont fait la différence.

– Le coup de poker de Steve Nash. À cinquante secondes de la fin, Steve Nash a « challengé » une décision arbitrale sur la 6e faute de Blake Griffin. Un « challenge » perdu qui aurait pu coûter cher puisque le coach des Nets a perdu son temps-mort pour la fin de la prolongation.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Durant. 14e triple-double en carrière et le 2e de la saison. L’ailier All-Star était incertain mais il a été exemplaire, n’hésitant pas à monter au contre sur des contre-attaques des Raptors. Bien muselé dans le « money time », il réapparaît dans la prolongation pour relancer les siens. On l’avait rarement vu aussi heureux cette saison.

✅ Patty Mills. Il loupe un lancer qui aurait pu coûter très cher mais ça n’efface pas sa remarquable prestation avec 30 points à 7 sur 13 à 3-points. A chaque fois que Durant était bien pris ou maladroit, il a trouvé la faille, comme sur ce 3-points pour égaliser à 13 secondes de la fin du 4e quart-temps.

✅ Le duo Duke Jr-Edwards. C’est beau de voir l’enthousiasme de joueurs habitués à la G-League, et on pourrait même ajouter Day’Ron Sharpe, décisif par ses rebonds. Duke Jr. est peut-être celui qui a le potentiel le plus intéressant par ses qualités de créateur et sa défense. On a beaucoup parlé de Cam Thomas en présaison, mais David Duke Jr, plus complet, est aujourd’hui titulaire.

⛔ Le banc des Raptors. Si les titulaires de Toronto ont été remarquables, on ne peut pas en dire autant du banc. Et on a trouvé que Nick Nurse leur avait accordé beaucoup de temps de jeu alors qu’il y a eu des passages très compliqués. Yuta Watanabe n’a pas apporté grand chose, et Svi Mykhailiuk était fâché avec son tir.

LA SUITE

Brooklyn (20-8) : réception jeudi des Sixers si le protocole sanitaire le permet…

Toronto (13-15) : grosse plage de repos puisque les Raptors ne jouent pas avant samedi, et ce sera face aux Warriors