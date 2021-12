Isaiah Hartenstein pousse Serge Ibaka au bout du banc des Clippers

Avec le retour de Serge Ibaka, on imaginait le Congolais reformer son duo de pivots avec Ivica Zubac cette saison aux Clippers, les deux hommes se partageant les minutes, avec Isaiah Hartenstein pour compenser des blessures.

Sauf que ce n’est pas du tout ce qui est en train de se passer à Los Angeles. Car cela fait trois matchs que Serge Ibaka n’a pas quitté le banc, et qu’Isaiah Hartenstein est le backup d’Ivica Zubac. L’ancien du Thunder et des Raptors est-il de nouveau embêté par des problèmes physiques ? Ses problèmes de dos se sont-ils réveillés ?

« Non, il est disponible », répondait, lacunaire, Tyronn Lue, alors qu’on lui demandait ce qu’il avait dit à son joueur. « Je garde ça entre nous. Mais nous avons discuté et c’est tout ce dont je peux parler. »

Il faut dire que les apparitions de Serge Ibaka n’étaient guère convaincantes cette saison, après avoir été écarté pendant près de six mois suite à son opération du dos. Malgré un passage en G-League, l’intérieur avait du mal à peser, ratant même beaucoup de paniers près du cercle. Dans le même temps, Isaiah Hartenstein produit très souvent de très bonnes choses, avec notamment cette capacité à distribuer le jeu poste haut, pour ses camarades.

« Je pense que Zu (Ivica Zubac) a fait du bon travail mais Isaiah a été excellent », détaillait Tyronn Lue sur ce choix dans ses rotations au poste 5. « Surtout avec les remplaçants, alors qu’on manque de joueurs capables de se créer leur tir en sortie de banc. Isaiah est donc en quelque sorte devenu notre meneur de jeu et notre attaque passe par lui. Il fait de très bonnes passes, et on a besoin de lui pour faire tourner notre groupe de remplaçants. »

Et ça marche plutôt bien puisque les Clippers restent sur quatre succès (Portland, Boston, Orlando, Phoenix) consécutifs, dont trois sans Paul George. Et l’équipe est 5e (16 victoires – 12 défaites) à l’Ouest.

Face aux Suns, il a d’ailleurs compilé 12 points, 5 rebonds et 7 passes décisives, de quoi faire de lui le meilleur passeur de son équipe sur la rencontre.