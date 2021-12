Les Hawks ne savent pas conclure

Malgré une attaque très efficace, les Hawks ne décollent toujours pas cette saison, et ils ont encaissé cette nuit une cinquième défaite de suite à domicile. La faute à une défense moins performante évidemment, mais aussi à un talon d’Achille très clair : le dernier quart-temps.

Car dès qu’on entre dans le « money time », l’équipe d’Atlanta déjoue. Des récentes défaites le démontrent parfaitement : contre Philadelphie, Trae Young et ses coéquipiers ont perdu le dernier acte 20-9, puis 24-14 face à Brooklyn et encore 44-25 contre Houston…

« Globalement, notre attaque en dernier quart-temps doit être un peu meilleure », assurait Kevin Huerter à l’AJC, après la défaite contre les Nets, où les Hawks avaient perdu six ballons et marqué 14 unités dans cet ultime quart-temps. « Ce n’est pas la première fois, ni le premier match où ça tourne mal à ce moment de la partie. Notre rythme, nos systèmes, nos ballons perdus, tout ceci n’est pas pareil à cet instant, par rapport aux premières mi-temps. On doit corriger ça. »

Le shooteur a bien raison de souligner les problèmes profonds des Hawks dans ce dernier quart-temps. Avec 100.8 points inscrits sur 100 possessions, ils y affichent la pire attaque de la ligue !

Leurs 24.3 points sont la 28e moyenne de la ligue seulement… Et comme la défense ne sauve pas les meubles, les joueurs de Nate McMillan affichent un différentiel de -9.6 points sur 100 possessions dans ce quart-temps, là encore le troisième pire de la NBA.

« On est inoffensif en dernier quart-temps, pour un tas de raisons », commence John Collins. « On doit se parler, se rassurer. On doit être sur la même longueur d’onde. Ça commence par ça selon moi. Parfois, on est silencieux et ça fait redescendre notre énergie. »

« Est-ce qu’on en veut plus que l’équipe, plus que le joueur, en face de nous ou pas ? »

Face à Houston, les Hawks ont déroulé pendant 36 minutes : 69 points inscrits en première période et une avance de 13 points avant d’entamer le dernier quart-temps. Un matelas qui serait suffisant pour une équipe en confiance, mais ce n’est pas le cas pour la bande de Nate McMillan, fébrile alors que les Rockets remontaient.

« Ils ont été plus forts que nous dans ce quart-temps », regrette et constate le coach, toujours pour l’AJC. « Quand on a bien défendu, ils ont eu des secondes chances, parfois même des troisièmes chances. Tout le monde allait au rebond chez eux. Je n’arrive pas à expliquer nos 44 points encaissés. On parle toujours de nos manqués dans le money time, il y en a eu, mais il n’y a pas que l’attaque. On n’a pas défendu. »

Les Rockets ont non seulement shooté à 8/11 à 3-pts mais également pris 5 rebonds offensifs, soulignés par le coach des Hawks. Les Texans ont fourni les efforts nécessaires que les joueurs d’Atlanta ne font plus dans les dernières minutes des rencontres.

« Il doit y avoir de l’intensité », réclame Clint Capela. « Ce n’est pas une question d’erreurs ou de systèmes, c’est simplement de l’énergie. Est-ce qu’on en veut plus que l’équipe, plus que le joueur, en face de nous ou pas ? »