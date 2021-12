Jayson Tatum fait la totale aux Bucks !

Le rythme du match est assez lent pour cette entame, et les deux formations sont en plein round d’observation. Jrue Holiday met tous ses tirs et mène la barque Bucks d’une main de maître lors du premier quart-temps. DeMarcus Cousins plante deux tirs à 3-points de suite, et la formation d’Ime Udoka commence à prendre l’eau de toutes parts (30-21).

Mais ses joueurs se remettent à défendre, et les Bucks ne trouvent plus le cercle aussi facilement. Le duo Jayson Tatum – Jaylen Brown passe la vitesse supérieure (15 et 12 points déjà), mais c’est Grant Williams qui donne une courte tête d’avance aux C’s à la pause (51-50). Ce 3-points va provoquer un déclic.

Au retour des vestiaires, les Celtics continuent sur leur lancée et le ballon circule parfaitement, avec Al Horford en « point forward ». Jayson Tatum continue d’allumer de loin, et le TD Garden s’enflamme comme rarement cette saison. Mais les Bucks, par Grayson Allen, calment les ardeurs des Celtics avec de gros tirs à 3-points (68-65). Giannis Antetokounmpo décide de prendre les choses en main, mais la défense de Boston est remarquable, et Dennis Schroder donne 14 points d’avance au début du 4e quart-temps (90-76).

Al Horford artille de la ligne des 3-points deux fois de suite, et les visiteurs sont dans les cordes. D’autant que Jayson Tatum punit encore de loin, et les Celtics s’imposent (117-103) pour l’une des plus belles victoires de leur saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La rentrée de Jaylen Brown. Après cinq minutes de jeu et 5 points, 2 rebonds, Jaylen Brown a créé un effroi dans les travées du TD Garden. Alors qu’il effectuait sa grande rentrée, il s’est mis à boiter après un contact dans la raquette. Après un passage aux vestiaires, l’arrière/ailier est revenu sur le terrain, encouragé bruyamment par son public. Plus de peur que de mal…

– La défense de Grant Williams sur le « Greek Freak ». Après Jaylen Brown, Ime Udoka a décidé lors du second quart-temps de coller Grant Williams sur le double MVP. Résultat : une superbe défense sur Antetokounmpo, qui a passé son temps à réclamer des fautes aux arbitres, qu’il n’a pas obtenues. Durant les 8 minutes de Grant Williams sur le Grec, le champion NBA n’a inscrit qu’un seul shoot et perdu 4 ballons ! Le Celtic a également brillé en attaque, avec un joli 3/3 à 3-points durant cette période.

– La blessure de Khris Middleton. Le lieutenant de Giannis Antetokounmpo passait déjà une soirée difficile et elle s’est conclu de la plus mauvaise des manières avec une hyperextension du genou. Les Bucks ont galéré pour trouver des solutions offensives alternatives à Jrue Holiday et Giannis Antetokounmpo durant le quatrième quart-temps, et n’ont jamais pu se remettre de la sortie de leur arrière-ailier.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Énorme en attaque, avec toute sa palette habituelle et quelques pénétrations qui ont rendu fou Connaughton, il a porté son équipe sur ses épaules lorsqu’elle avait besoin de lui, et il a montré de l’envie en défense. Son « body language » était bien plus rassurant, et avec 42 points, il signe son record de la saison.

✅ Grant Williams. Un vrai match de « 3&D » pour l’ancien de Tennessee. Énorme en défense sur le « Greek Freak » lors du second quart-temps, Grant Williams a aussi apporté des points (15 unités), en allumant à 3-points avec un gros pourcentage de réussite (5/7 de loin). Essentiel dans le système d’Ime Udoka, il s’est aussi chauffé avec Bobby Portis, et il a fallu les séparer…

⛔ Dennis Schroder. Le meneur Allemand est censé amener de l’énergie en sortie de banc et, lors de cette rencontre, il n’a rien apporté. Hors tempo, pas inspiré en attaque (2/10 aux tirs), et peu discipliné en défense, il n’a pas passé une soirée facile, loin de là… et il s’est même embrouillé avec Jayson Tatum en fin de match.

LA SUITE

Boston (14-14) : un peu de repos avant la réception des Warriors vendredi.

Milwaukee (18-11) : retour à la maison, pour y affronter mercredi les Pacers.