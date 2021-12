Jaylen Brown enfin opérationnel

« Je me sens bien. Je me sens moi-même, comme quand j’ai commencé la saison et comme quand je commençais à bien me sentir après le Covid, en retrouvant mes jambes ».

Jaylen Brown a donné de bonnes nouvelles concernant son état de santé et il devrait faire son grand retour sur les parquets ce lundi, pour la réception des Bucks. La star des Celtics a eu du mal à se dépêtrer d’une blessure à l’ischio-jambier depuis trois ans et notamment sur ce début de saison, mais s’est dite sortie d’affaire pour de bon.

« Ces derniers jours, je n’ai pas ressenti de douleur comme c’était le cas ces deux dernières semaines, et je pense que le repos a été la plus grande différence », a-t-il ajouté. « J’ai suivi toutes sortes de traitements et vu toutes sortes de médecins. Mais je pense qu’au fil du temps, le corps s’est naturellement guéri au rythme qu’il voulait. J’aurais aimé que ce soit un peu plus rapide. Mais j’avance dans la bonne direction maintenant ».

« Il a intensifié ses efforts tout au long de la semaine et il se sent bien après les entraînements. C’est la chose la plus importante »

Pour tâcher de prévenir une rechute à l’ischio, zone particulièrement fragile, le staff des Celtics l’a invité à travailler sur sa mécanique de course et la gestion de sa puissance. « Pour s’assurer que les muscles fonctionnent, que j’ai de la puissance aux endroits où j’en ai besoin ».

Jaylen Brown pourrait vite retrouver son temps de jeu habituel, c’est en tout cas ce qu’espère Ime Udoka, qui a apprécié la façon avec laquelle son joueur a retrouvé la forme ces derniers jours.

« On a pu voir que son explosivité était de retour. Il a intensifié ses efforts tout au long de la semaine et il se sent bien après les entraînements. C’est la chose la plus importante, comment son corps récupère, ne pas avoir de douleur ou de tension, comme ça avait été le cas la fois précédente », a souligné le coach des C’s. « Sa condition physique est montée en puissance et le niveau d’intensité de ses séances d’entraînement était très élevé pendant notre road trip. Il a beaucoup joué, il a fait beaucoup de sprints, il s’est entraîné pour tester la fatigue musculaire et voir comment il se sentait le lendemain. Nous l’avons vraiment poussé en intensité et nous sommes convaincus qu’il est de retour pour de bon ».