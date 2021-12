NBL | Hugo Besson artille encore mais ses Breakers craquent à nouveau

Déjà très en vue pour sa deuxième sortie en championnat australien, avec 26 points à un solide 8/16 aux tirs, plus 8 rebonds et 1 passe décisive en 33 minutes, Hugo Besson (1m91, 20 ans) a remis le couvert ce weekend face à Adelaïde avec un match à 25 points (à 7/14 aux tirs dont 5/10 à 3-points), 5 rebonds et 2 passes en 34 minutes.

Si ça n’a pas suffi à pousser les Breakers à leur première victoire de la saison (ils sont toujours capot après trois matchs), Hugo Besson a encore fait feu de tout bois avec 19 de ses 25 points (dont 5/7 de loin) inscrits dans une première mi-temps dominée par son équipe. Le retour des vestiaires a été plus douloureux, aussi bien pour Hugo Besson qui ne marquera qu’aux lancers que pour son équipe, qui va subir un comeback retentissant de -19 à +13.

À 20 points, 5 rebonds et 2 passes de moyenne après 3 matchs, le Français fait clairement monter sa cote pour la prochaine Draft. Mais, connaissant le garçon, ça doit bouillir après trois défaites de suite pour démarrer la saison.

À noter qu’à ses côtés, Ousmane Dieng (2 points, 3 rebonds, 1 contre) est resté très discret. Très attendu également, l’autre Frenchy a plus de difficultés à l’allumage avec seulement 4 points et 3 rebonds de moyenne sur ce début de saison en NBL. Enfin, sachez que Tom Digbeu (le troisième mousquetaire engagé aux antipodes) n’a pour le moment eu droit qu’à des miettes de minutes (9 en tout et pour tout) avec les Brisbane Bullets…