Hugo Besson brille pour sa deuxième sortie en Australie

Il avait été discret à 10 points à 2/7 aux tirs pour ses grands débuts sous les couleurs des New Zealand Breakers, mais pour sa deuxième sortie, Hugo Besson (1m91, 20 ans) a été très en vue, malgré la défaite de peu face au Phoenix de Melbourne (95-88). Le jeune arrière tricolore a effectivement été saignant offensivement avec 26 points à un solide 8/16 aux tirs, plus 8 rebonds et 1 passe décisive en 33 minutes.

Surtout, Hugo Besson a démontré son « clutch gene » avec deux énormes tirs à 3-points en fin de match, permettant aux Breakers de s’accrocher jusqu’au bout. En conférence d’après match, le natif d’Angers a fait sourire son coach, Dan Shamir, au moment d’expliquer sa mentalité de shooteur imperturbable.

« J’ai toujours confiance en moi. Je ne doute jamais. Que je sois à 0/10 ou 10/10 aux tirs, je prendrai le prochain shoot. Peu importe que mon match soit bon ou mauvais, je vais faire ce que je sais faire et jouer mon jeu. »

Une célébration « Julesque »

À ses côtés dans le cinq majeur, Ousmane Dieng a lui aussi eu droit à beaucoup de temps de jeu (28 minutes), plutôt bien exploité avec 8 points (3/7 aux tirs), plus 6 rebonds et 1 passe. Mais, sans Tom Abercrombie, Jeremiah Martin et Peyton Siva (sorti en premier quart), face à un Mitch Creek qui établit tout simplement son record en carrière à 36 points dont 6/8 derrière l’arc, les Breakers ont craqué…

Ça fait donc deux défaites en deux matchs pour commencer la saison pour l’équipe de Besson et Dieng.

Visuel : NZ Breakers